Королева Іспанії Летиція вийшла у світ у шкіряних штанах і на шпильках

Яскравий образ королева вибрала для відвідин заходу у Барселоні.

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Королева Іспанії Летиція нещодавно відвідала захід, пов'язаний з її роботою з підтримки організацій, які займаються психічним здоров'ям у санітарному парку Сан-Хуан-де-Деу в Барселоні, Іспанія. І обрала для візиту дуже яскраве та помітне вбрання. Про це пише Daily Mail.

Вона одягла тонкий цегляно-червоний трикотажний светр із круглим вирізом та вкорочені шкіряні штани.

[ + – ] Королева Летиція вийшла у світ у сліпучому червоному ансамблі

Образ вона доповнила яскравими лаковими туфлями на шпильці.

Виявилося, що светр і штани — все від бренду Hugo Boss. Тож королева вперше за довгий час зрадила собі та обрала вбрання не від іспанської марки.

[ + – ] Королева Летиція часто обирає червоне вбрання Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Нагадаємо, раніше королева вийшла у світ в оригінальному комбінезоні за 3500 доларів. Це сталося під час офіційного візиту до Хорватії.

Однак під час щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО королеву підвів її стиліст.

Брюки її елегантного брючного костюма були різної довжини. Що негайно помітили фотографи. Втім, це був перший модний промах королеви за довгий час.