Королева Испании Летиция вышла в свет в кожаных брюках и на шпильках

Яркий образ королева выбрала для посещения мероприятия в Барселоне.

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Королева Испании Летиция недавно посетила мероприятие, связанное с ее работой по поддержке организаций, занимающихся психическим здоровьем в санитарном парке Сан-Хуан-де-Деу а в Барселоне, Испания. И выбрала для визита очень яркий и приметный наряд. Об этом пишет Daily Mail.

Она надела тонкий кирпично-красный трикотажный свитер с круглым вырезом и укороченные кожаные брюки.

[ + – ] Королева Летиция вышла в свет в ослепительном алом ансамбле

Образ она дополнила яркими лаковыми туфлями на шпильке.

Оказалось, что и свитер и брюки – все от бренда Hugo Boss. Так что королева впервые за долгое время изменила себе и выбрала наряд не от испанской марки.

[ + – ] Королева Летиция часто выбирает красные наряды Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Напомним, ранее королева вышла в свет в оригинальном комбинезоне за 3500 долларов. Это произошло во время официального визита в Хорватию.

Однако во время ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО королеву подвел ее стилист.

Штанины ее элегантного брючного костюма оказались разной длины. Что немедленно заметили фотографы. Впрочем, это был первый модный промах королевы за долгое время.