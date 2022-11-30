Дочь российского олигарха Керимова подозревают в незаконной покупке четырех вилл на Лазурном Берегу

Подразделение парижской прокуратуры считает, что Гульнара Керимова купила виллы в "бехте миллиардеров" на мысе Антиб.

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Российский миллиардер, 56-летний Сулейман Керимов, и его семья оказались в центре финансового скандала во Франции. Подразделение прокуратуры Парижа, отвечающее за борьбу с организованной преступностью, известное как Junalco, ведет расследование финансовых операций, которые позволили 32-летней Гульнаре Керимовой приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в "Бухте миллиардеров" на мысе Антиб. Об этом пишет Bloomberg.

Право собственности на виллы стало расследоваться в рамках дела об отмывании денег, возбужденного несколько лет назад в Ницце.

Согласно отчету Tracfin, специализированного ведомства по борьбе с отмыванием денег, дочь российского миллиардера Керимова потратила на приобретение шикарных вилл 279 миллионов долларов, и большая часть средств была получена от ее брата Саида.

[ + – ] Саид Керимов - сын Сулеймана Керимова Фото: РИА Новости

Адвокат Керимовых Никита Сычев уже опроверг все обвинения, заявив, что "смена владельца собственности хорошо известна французским властям".

"Отчет Tracfin, на который вы ссылаетесь, касается реструктуризации, проведенной при полной прозрачности с компетентными органами в целях соблюдения всех действующих правил", — заявил Сычов

Новое расследование завершает неудачный месяц для семьи Керимовых, которая до начала этого года владела контрольным пакетом акций ПАО "ПолюсЗолото", крупнейшей золотодобывающей компании России.

Сулейман Керимов также является членом Совфеда от Республики Дагестан, и занимается инвестициями, ему принадлежат акции "Уралкалия", застройщика "ПИК", а за рубежом он инвестировал в Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse.

После начала войны в Украине Керимов оказался в санкционном списке ЕС. С 2018 года он находится под санкциями США.

Две недели назад США ввели санкции против его детей Саида и Гульнары, а также четырех французских фирм, занимающихся недвижимостью, которые приобрела Гульнара.

Также под санкциями оказался партнер Керимова — Александр Штудхальтер, связанный с покупкой вилл на Лазурном берегу.

В апреле этого года властями США на Фиджи также была задержана яхта Керимова Amadea стоимостью 325 миллионов долларов. Состояние Керимова оценивается в 14,6 миллиардов долларов.