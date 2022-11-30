Дочку російського олігарха Керімова підозрюють у незаконній купівлі чотирьох вілл на Лазурному Березі

Підрозділ паризької прокуратури вважає, що Гульнара Керімова купила вілли у "бухті мільярдерів" на мисі Антіб.

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Російський мільярдер, 56-річний Сулейман Керімов, і його родина опинилися у центрі фінансового скандалу у Франції. Підрозділ прокуратури Парижа, який відповідає за боротьбу з організованою злочинністю, відомий як Junalco, веде розслідування фінансових операцій, які дозволили 32-річній Гульнарі Керімовій придбати компанії, які володіють чотирма віллами в "Бухті мільярдерів" на мисі Антіб. Про це пише Bloomberg.

Право власності на вілли почало розслідуватися в межах справи про відмивання грошей, порушеної кілька років тому в Ніцці.

Згідно зі звітом Tracfin, спеціалізованого відомства з боротьби з відмиванням грошей, дочка російського мільярдера Керімова витратила на придбання шикарних вілл 279 мільйонів доларів, і більшість коштів було отримано від її брата Саїда.

Адвокат Керімових Микита Сичов уже спростував усі звинувачення, заявивши, що "зміна власника власності добре відома французькій владі".

"Звіт Tracfin, на який ви посилаєтеся, стосується реструктуризації, проведеної за повної прозорості з компетентними органами з метою дотримання всіх чинних правил", — заявив Сичов.

Нове розслідування завершує невдалий місяць для сім'ї Керімових, яка до початку цього року мала контрольний пакет акцій ПАТ "ПолюсЗолото", найбільшої золотодобувної компанії Росії.

Сулейман Керімов також є членом Радфеду від Республіки Дагестан, і займається інвестиціями, йому належать акції "Уралкалія", забудовника "ПІК", а за кордоном він інвестував у Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse.

Після початку війни в Україні Керімов опинився у списку санкцій ЄС. З 2018 року він перебуває під санкціями США.

Два тижні тому США ввели санкції проти його дітей Саїда та Гульнари, а також чотирьох французьких фірм, які займаються нерухомістю, які придбала Гульнара.

Також під санкціями опинився партнер Керімова — Олександр Штудхальтер, пов'язаний із купівлею вілл на Лазурному березі.

У квітні цього року владою США на Фіджі також було затримано яхту Керімова Amadea вартістю 325 мільйонів доларів. Статки Керімова оцінюються в 14,6 мільярдів доларів.