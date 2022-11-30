Алисса Милано продемонстрировала оригинальный лук на гала-вечере

Знаменитая актриса крайне редко снимается в кино, однако иногда радует поклонников выходами на светские мероприятия.

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49-летняя американская актриса Алисса Милано посетила гала-вечер, организованный организацией UNICEF, который прошел в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Для появления на светском мероприятии она выбрала бархатный брючный костюм от бренда A.L.C., который сочетала с атласным топом молочного оттенка от Nili Lotan и оригинальным винтажным украшением из жемчуга.

Свой аутфит звезда популярно в 2000-х сериала "Все женщины — ведьмы" дополнила модным клатчем со стразами от Heliopolis и ажурными туфлями от Gianvito Rossi. Ее волосы были собраны в высокую прическу с несколькими выпущенными прядками, а на лице был нежный макияж.

[ + – ] Алисса Милано Фото: Getty Images

Также на этом мероприятии появилась 30-летняя американская певица Деми Ловато и продемонстрировала оригинальное черно-белое платье от бренда Hellessy, которое она дополнила высокими перчатками.

Напомним, Алисса Милано владела Tesla Model X с 2016 года, однако в ответ на решение Илона Маска разблокировать ряд акаунтов, актриса отказалась от электрокара. Теперь она ездит на Volkswagen ID.4.