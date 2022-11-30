Алісса Мілано продемонструвала оригінальний лук на гала-вечорі

Знаменита актриса вкрай рідко знімається у кіно, проте іноді радує шанувальників виходами на світські заходи.

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49-річна американська актриса Алісса Мілано відвідала гала-вечір, організований організацією UNICEF, що пройшов у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Для появи на світському заході вона обрала оксамитовий штанний костюм від бренду ALC, який поєднувала з атласним топом молочного відтінку від Nili Lotan та оригінальною вінтажною прикрасою із перлів.

Свій аутфіт зірка популярного у 2000-х серіалу "Всі жінки — відьми" доповнила модним клатчем зі стразами від Heliopolis та ажурними туфлями від Gianvito Rossi. Її волосся було зібране у високу зачіску з кількома випущеними пасмами, а на обличчі був ніжний макіяж.

[ + – ] Алісса Мілано Фото: Getty Images

Також на цьому заході з'явилася 30-річна американська співачка Демі Ловато та продемонструвала оригінальну чорно-білу сукню від бренду Hellessy, яку вона доповнила високими рукавичками.

Нагадаємо, Алісса Мілано володіла Tesla Model X з 2016 року, проте у відповідь на рішення Ілона Маска розблокувати низку акаунтів, актриса відмовилася від електрокара. Тепер вона їздить на Volkswagen ID.4.