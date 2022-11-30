Редкий выход Дэнни ДеВито в свет со старшей дочерью

Актер практически перестал сниматься в кино и крайне редко появляется на публике.

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Известный 78-летний американский актер Дэнни ДеВито посетил премьеру приключенческого фэнтезийного сериала "Уиллоу". Известно, что мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

На красной дорожке номинант на "Оскар" появился в компании своей старшей дочери Люси. Как мама и папа, уроженка Нью-Йорка работает актрисой и уже снялась в десятке фильмов, а также появилась в нескольких телешоу в дополнение к своей работе в театре. Девушка — старшая из троих детей ДеВито и его жены Реа Перлман.

Дочь популярного актера выбрала для мероприятия короткое двубортное платье-жилет с шелковыми лацканами, которое дополнила серебристыми туфлями-лодочками и несколькими элегантными украшениями. А вот сам ДеВито оделся более просто, поскольку выбрал джемпер с рубашкой, мятые штаны и изрядно изношенные кожаные туфли. На голове у него была кепка.

[ + – ] Дэнни ДеВито и Люси ДеВито Фото: Getty Images

Напомним, 53-летний актер Брендан Фрейзер, который вернулся в кино после долгого перерыва и теперь является одним из главных претендентов на "Оскар", появился на премьере фильма "Кит" со своими взрослыми сыновьями.