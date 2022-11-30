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Рідкісний вихід Денні Девіто у світ зі старшою дочкою

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Фото: Getty Images | Денні Девіто

Актор практично перестав зніматися в кіно і дуже рідко з'являється на публіці.

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Відомий 78-річний американський актор Денні ДеВіто відвідав прем'єру пригодницького фентезійного серіалу "Віллоу". Відомо, що захід відбувся у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

На червоній доріжці номінант на "Оскар" з'явився у компанії своєї старшої дочки Люсі. Як мама і тато, уродженка Нью-Йорка працює акторкою і вже знялася в десятці фільмів, а також з'явилася у кількох телешоу на додаток до своєї роботи у театрі. Дівчина — старша з трьох дітей Девіто та його дружини Реа Перлман.

Дочка популярного актора обрала для заходу коротку двобортну сукню-жилет із шовковими лацканами, яку доповнила сріблястими туфлями-човниками та кількома елегантними прикрасами. А ось сам Девіто одягнувся простіше, оскільки вибрав джемпер із сорочкою, м'яті штани та добряче зношені шкіряні туфлі. На голові він мав кепку.

Денні Девіто та Люсі Девіто Fullscreen
Денні Девіто та Люсі Девіто
Фото: Getty Images

Нагадаємо, 53-річний актор Брендан Фрейзер, який повернувся у кіно після довгої перерви і тепер є одним із головних претендентів на "Оскар", з'явився на прем'єрі фільму "Кит" зі своїми дорослими синами.