Рідкісний вихід Денні Девіто у світ зі старшою дочкою

Актор практично перестав зніматися в кіно і дуже рідко з'являється на публіці.

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Відомий 78-річний американський актор Денні ДеВіто відвідав прем'єру пригодницького фентезійного серіалу "Віллоу". Відомо, що захід відбувся у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

На червоній доріжці номінант на "Оскар" з'явився у компанії своєї старшої дочки Люсі. Як мама і тато, уродженка Нью-Йорка працює акторкою і вже знялася в десятці фільмів, а також з'явилася у кількох телешоу на додаток до своєї роботи у театрі. Дівчина — старша з трьох дітей Девіто та його дружини Реа Перлман.

Дочка популярного актора обрала для заходу коротку двобортну сукню-жилет із шовковими лацканами, яку доповнила сріблястими туфлями-човниками та кількома елегантними прикрасами. А ось сам Девіто одягнувся простіше, оскільки вибрав джемпер із сорочкою, м'яті штани та добряче зношені шкіряні туфлі. На голові він мав кепку.

[ + – ] Денні Девіто та Люсі Девіто Фото: Getty Images

Нагадаємо, 53-річний актор Брендан Фрейзер, який повернувся у кіно після довгої перерви і тепер є одним із головних претендентів на "Оскар", з'явився на прем'єрі фільму "Кит" зі своїми дорослими синами.