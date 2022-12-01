Санта Димопулос оправдалась за скандальные фото с вечеринки в Версале

Певица выложила в соцсети в День памяти жертв Голодомора фотографии с вечеринки в парижском Версале.

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35-летняя украинская певица Санта Димопулос, попавшая в скандал, выложив в соцсети в День памяти жертв Голодомора фотографии с вечеринки в парижском Версале, опубликовала объяснения, почему так произошло.

"Несколько дней назад я уехала на день рождения подруги, которая преподнесла для нас сюрприз. И я пообещала себе два дня отвлечься, вдохновиться и не читать новости. Совершенно. У меня почти получилось, – пишет Димопулос. – На следующий день придя на завтрак и ожидая других, я поделилась видео в своем инстаграмме, где мы в платьях пьем чай и понеслось. Через несколько часов вся наша маленькая компания читала новости о моем "цинизме".

"Сделала ли я плохо что выставила этот пост – нет, совершила ли я ошибку что выставила именно в этот день – да. Потому что это был день памяти жертв Голодомора. Если бы я утром прочла новости (как обычно), поставила бы этот пост? Нет! Но я никому не навредила и не сделала зла. Каждый человек в жизни совершает ошибки и я не исключение. У меня нет купленных подписчиков и большой ТВ аудитории, и я никогда бы не позволила себе постоянно унижать других. "А судьи кто?" – вечный вопрос", — добавила Димопулос.

В комментариях пользователи вновь попытались объяснить Санти, что на самом деле является проблемой в сложившейся ситуации: "Санта, здесь дело не в том, что кто-то вас осуждает, берет на себя обязанности "судьи", просто есть такое понятие, как ощущение такта, понимание ситуации. Нужно понимать, что некоторые вещи "не ко времени" сейчас".

Напомним, 35-летняя украинская певица Санта Димопулос оскандалилась роскошным чаепитием в Версале в платьях 18 века. В своем Instagram звезда сцены поделилась видео из недавней поездки во Францию.