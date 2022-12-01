Санта Дімопулос виправдалася за скандальні фото з вечірки у Версалі

Співачка виклала у соцмережі у День пам'яті жертв Голодомору фото з вечірки у паризькому Версалі.

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35-річна українська співачка Санта Дімопулос, яка потрапила у скандал, виклавши в соцмережі у День пам'яті жертв Голодомору фото з вечірки у паризькому Версалі, опублікувала пояснення, чому так сталося.

"Кілька днів тому я поїхала на день народження подруги, яка зробила для нас сюрприз. І я пообіцяла собі два дні відволіктися, надихнутися і не читати новини. Узагалі. У мене майже вийшло, — пише Дімопулос. — Наступного дня прийшовши на сніданок та чекаючи інших, я поділилася відео у своєму інстаграмі, де ми в сукнях п'ємо чай і помчало... Через кілька годин вся наша маленька компанія читала новини про мій "цинізм".

"Чи зробила я погано, що виставила цей допис — ні, чи припустилась я помилки, що виставила саме в цей день — так. Тому що це був день пам'яті жертв Голодомору. Якби я вранці прочитала новини (як зазвичай), поставила б цей допис? Ні! Але я нікому не нашкодила і не зробила зла. Кожна людина в житті припускається помилок і я не виняток. У мене немає куплених підписників і великої ТБ аудиторії, і я ніколи б не дозволила собі постійно принижувати інших."А судді хто?" — вічне питання", — додала Дімопулос.

У коментарях користувачі знову спробували пояснити Санті, що насправді є проблемою в ситуації, що склалася: "Санта, тут справа не в тому, що хтось вас засуджує, бере на себе обов'язки "судді", просто є таке поняття, як відчуття такту, розуміння ситуації. Потрібно розуміти, що деякі речі "не вчасні" зараз".

Нагадаємо, 35-річна українська співачка Санта Дімопулос оскандалилася розкішним чаюванням у Версалі у сукнях 18 століття. У своєму Instagram зірка сцени поділилася відео з нещодавньої поїздки у Францію.