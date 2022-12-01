Звезда "Аббатства Даунтон" Джессика Браун-Финдли впервые показала новорожденных близнецов

Чтобы забеременеть, актриса прошла через четыре этапа ЭКО.

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35-летняя британская актриса Джессика Браун-Финдли впервые стала матерью, родив близнецов. Несмотря на то, что дети появились на свет 5 ноября, их первое фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram только 1 декабря.

"Наши мальчики", – коротко подписала фото актриса. На снимке она позирует совершенно без макияжа, прижимая к себе новорожденных.

Джессика, и ее муж Зигги Хитт, тоже актер, очень ждали появления наследников.

Впервые о беременности Браун-Финдли стало известно в сентябре, когда она появилась на красной дорожке церемонии закрытия Венецианского международного кинофестиваля с большим животом.

Ранее Джессика признавалась, что прошла четыре этапа ЭКО в надежде родить первого ребенка. Актриса честно рассказала о своей борьбе с фертильностью в откровенном посте в Instagram, посвященном Международному женскому дню, а также опубликовала видео, как делает инъекции гормонов, чтобы увеличить количество яйцеклеток, вырабатываемых яичниками.

Актриса вышла замуж за Зигги в 2020 году в присутствии 30 гостей после трех лет отношений. Будущие супруги познакомились на съемочной площадке.

Ее актерская карьера началась, когда она снялась в роли мятежной аристократки леди Сибил Кроули в "Аббатстве Даунтон".

Напомним, британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые вышла в свет с годовалой дочерью.