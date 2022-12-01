Зірка "Аббатства Даунтон" Джессіка Браун Фіндлей вперше показала новонароджених близнюків

Щоб завагітніти, акторка пройшла через чотири етапи ЕКЗ.

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35-річна британська акторка Джессіка Браун Фіндлей вперше стала матір'ю, народивши близнюків. Попри те, що діти з'явилися на світ 5 листопада, їхнє перше фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram лише 1 грудня.

"Наші хлопчики", — коротко підписала фото акторка. На знімку вона позує без макіяжу, притискаючи до себе новонароджених.

Джессіка, та її чоловік Зіггі Хіт, теж актор, дуже чекали появи спадкоємців.

Вперше про вагітність Браун Фіндлей стало відомо у вересні, коли вона з'явилася на червоній доріжці церемонії закриття Венеційського міжнародного кінофестивалю з великим животом.

Раніше Джессіка зізнавалася, що пройшла чотири етапи ЕКО в надії народити першу дитину. Акторка чесно розповіла про свою боротьбу з фертильністю у відвертому посту в Instagram, присвяченому Міжнародному жіночому дню, а також опублікувала відео, як робить ін'єкції гормонів, щоб збільшити кількість яйцеклітин, які виробляють яєчники.

Вона вийшла заміж за Зіггі у 2020 році у присутності 30 гостей після трьох років стосунків. Майбутнє подружжя познайомилося на знімальному майданчику.

Її акторська кар'єра почалася, коли вона знялася в ролі бунтівної аристократки леді Сібіл Кроулі в Абатстві Даунтон.

Нагадаємо, британська супермодель Наомі Кемпбелл вперше побачила світ з однорічною дочкою.