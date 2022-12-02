2 декабря 2022 года: пророка Авдея - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше не доверять собственной интуиции — она может подвести.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память пророка Авдея. Он считался покровителем семейного счастья, поэтому этот день называли еще Авдей-заботливец.

Что нельзя делать 2 декабря?

► злиться, обижаться

► лучше не доверять сегодня интуиции — может подвести

► ходить без дела по улице

Народные поверья и приметы:

► в старину считалось, что метель, разыгравшаяся в этот день, дорогу перенимает и в земные трещины болезни загоняет

► снег и сильный ветер — к холодной зиме и поздней весне

► много снега — к хорошему урожаю

► сильный ветер — к плохой погоде надолго

► сон, который приснится 2 декабря, следует запомнить. Он не будет вещим, но некоторые вещи в нем будут пророческими

День ангела празднуют:

Авдей, Адриан, Варлаам, Денис, Илларион, Иосаф и Федор

Родились сегодня:

1946 — Джанни Версаче (убит в 1997), итальянский модельер и дизайнер

1981 — Бритни Спирс, американская поп-певица, танцовщица, автор песен, актриса, лауреат премии "Грэмми"

1983 — Аарон Роджерс, американский квотербек, чемпион Супербоула XLV, трижды самый ценный игрок НФЛ

А также в этот день:

1804 — Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции

1939 — открытие международного аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке

1942 — получение Энрико Ферми первой контролируемой цепной ядерной реакции

1970 — начало работу Агентство по охране окружающей среды США

1991 — Канада и Польша стали первыми странами, признавшими независимость Украины от СССР

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