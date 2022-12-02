2 декабря 2022 года: пророка Авдея - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше не доверять собственной интуиции — она может подвести.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память пророка Авдея. Он считался покровителем семейного счастья, поэтому этот день называли еще Авдей-заботливец.
Что нельзя делать 2 декабря?
► злиться, обижаться
► лучше не доверять сегодня интуиции — может подвести
► ходить без дела по улице
Народные поверья и приметы:
► в старину считалось, что метель, разыгравшаяся в этот день, дорогу перенимает и в земные трещины болезни загоняет
► снег и сильный ветер — к холодной зиме и поздней весне
► много снега — к хорошему урожаю
► сильный ветер — к плохой погоде надолго
► сон, который приснится 2 декабря, следует запомнить. Он не будет вещим, но некоторые вещи в нем будут пророческими
День ангела празднуют:
Авдей, Адриан, Варлаам, Денис, Илларион, Иосаф и Федор
Родились сегодня:
1946 — Джанни Версаче (убит в 1997), итальянский модельер и дизайнер
1981 — Бритни Спирс, американская поп-певица, танцовщица, автор песен, актриса, лауреат премии "Грэмми"
1983 — Аарон Роджерс, американский квотербек, чемпион Супербоула XLV, трижды самый ценный игрок НФЛ
А также в этот день:
1804 — Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции
1939 — открытие международного аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке
1942 — получение Энрико Ферми первой контролируемой цепной ядерной реакции
1970 — начало работу Агентство по охране окружающей среды США
1991 — Канада и Польша стали первыми странами, признавшими независимость Украины от СССР
2010- на iPhone запущен мессенджер Viber