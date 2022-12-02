2 грудня 2022: пророка Авдія — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні краще не довіряти власній інтуїції — вона може підвести.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Авдія. Він вважався покровителем сімейного щастя, тож цей день називали ще Авдія-дбайливця.
Чого не можна робити 2 грудня?
► злитися, ображатися
► краще не довіряти сьогодні інтуїції — може підвести
► ходити без діла по вулиці
Народні повір'я та прикмети:
У давнину вважалося, що хуртовина, що розігралася цього дня, дорогу переймає та в земні тріщини хвороби заганяє.
► сніг і сильний вітер — до холодної зими та пізньої весни
► багато снігу — до хорошого врожаю
► сильний вітер — на погану погоду надовго
► сон, який насниться 2 грудня, слід запам'ятати. Він не буде пророчим, але деякі речі в ньому будуть пророчими
День ангела святкують:
Авдій, Адріан, Варлаам, Денис, Іларіон, Йосаф і Федір
Народилися сьогодні:
1946 — Джанні Версаче (убитий у 1997), італійський модельєр і дизайнер
1981 — Брітні Спірс, американська поп-співачка, танцівниця, авторка пісень, акторка, лауреатка премії "Греммі"
1983 — Аарон Роджерс, американський квотербек, чемпіон Супербоулу XLV, тричі найцінніший гравець НФЛ
А також у цей день:
1804 — Наполеон I Бонапарт проголосив себе імператором Франції
1939 — відкриття міжнародного аеропорту "Ла-Гуардія" в Нью-Йорку
1942 — отримання Енріко Фермі першої контрольованої ланцюгової ядерної реакції
1970 — розпочало роботу Агентство з охорони навколишнього середовища США
1991 — Канада та Польща стали першими країнами, які визнали незалежність України від СРСР.
2010 — на iPhone запущено месенджер Viber