2 грудня 2022: пророка Авдія — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні краще не довіряти власній інтуїції — вона може підвести.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять пророка Авдія. Він вважався покровителем сімейного щастя, тож цей день називали ще Авдія-дбайливця.

Чого не можна робити 2 грудня?

► злитися, ображатися

► краще не довіряти сьогодні інтуїції — може підвести

► ходити без діла по вулиці

Народні повір'я та прикмети:

У давнину вважалося, що хуртовина, що розігралася цього дня, дорогу переймає та в земні тріщини хвороби заганяє.

► сніг і сильний вітер — до холодної зими та пізньої весни

► багато снігу — до хорошого врожаю

► сильний вітер — на погану погоду надовго

► сон, який насниться 2 грудня, слід запам'ятати. Він не буде пророчим, але деякі речі в ньому будуть пророчими

День ангела святкують:

Авдій, Адріан, Варлаам, Денис, Іларіон, Йосаф і Федір

Народилися сьогодні:

1946 — Джанні Версаче (убитий у 1997), італійський модельєр і дизайнер

1981 — Брітні Спірс, американська поп-співачка, танцівниця, авторка пісень, акторка, лауреатка премії "Греммі"

1983 — Аарон Роджерс, американський квотербек, чемпіон Супербоулу XLV, тричі найцінніший гравець НФЛ

А також у цей день:

1804 — Наполеон I Бонапарт проголосив себе імператором Франції

1939 — відкриття міжнародного аеропорту "Ла-Гуардія" в Нью-Йорку

1942 — отримання Енріко Фермі першої контрольованої ланцюгової ядерної реакції

1970 — розпочало роботу Агентство з охорони навколишнього середовища США

1991 — Канада та Польща стали першими країнами, які визнали незалежність України від СРСР.

2010 — на iPhone запущено месенджер Viber