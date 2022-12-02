69-летняя жена Макрона приехала на прием в Белый дом в наряде от Louis Vuitton

Первая леди Франции остается верна люксовому бренду уже много лет.

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Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден устроили первый государственный прием с момента переезда в Белый дом в 2021 году, куда пригласили активистов, политиков и членов семьи. Среди почетных гостей был и президент Франции Эмманюэль Макрон месте со своей супругой Брижит, сообщает Daily Mail.

На прием первая леди США надела темно-синее цветочное вечернее платье в пол от Oscar de la Renta с открытыми плечами, дополнив образ бриллиантовыми серьгами, а Брижит Макрон выглядела элегантно в длинном белом платье с вісокой горловиной от Louis Vuitton с высоким разрезом серебряными деталями на поясе и в районе ворота. К ансамблю она подобрала серебристый клатч и белые туфли-лодочки на шпильке.

Обе пары сфотографировались на северном портике Белого дома, а на протяжении вечера много общались. Позже оба президента рассказали о многолетней дружбе двух народов.

[ + – ] Джо Байден и Эмманюель Макрон в Белом доме Фото: Getty Images

"Франция была нашим первым союзником. Первая страна, поднявшая американский флаг после нашей революции. На самом деле я вырос в месте под названием Нью-Касл, округ Делавэр, недалеко от поля битвы Брендивайн, где молодой человек по имени маркиз де Лафайет боролся за дело Америки и подружился с парнем по имени Джордж Вашингтон. Позже Лафайет писал об их дружбе, и я цитирую: "Это была такая простота, что двух друзей объединило величайшее из дел". Сегодня нас по-прежнему объединяет величайшая из причин: демократия, свобода, равенство, возможности и свобода. Мы вместе выступаем против угнетения и несправедливости, мы отстаиваем друг друга в наших демократических ценностях, которым Вашингтон и Лафайет посвятили свою жизнь. И мы по-прежнему стремимся построить мир, достойный наших самых больших надежд и нашего будущего, зная, что мы всегда можем рассчитывать друг на друга как союзники и друзья", – заявил Байден, прежде чем поднять бокал с шампанским.

Развлекать почетных гостей приехал певец Джон Батиста, а среди других знаменитых гостей оказался музыкант Джон Ледженд с женой Крисси Тейген, бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер со старшей дочерью, актриса Джулия Луи-Дрейфус и другие.

Отметим, что Брижит Макрон верна в своей любви Louis Vuitton. На всех значимых мероприятиях первая леди Франции появляется в нарядах от этого люксового бренда, отдавая предпочтение платьям до колена, костюмам и обуви на высоком каблуке.

Напомним, накануне приема Байден и Макрон с супругами поужинали в модном ресторане в Вашингтоне.