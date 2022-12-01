"Друзья в городе": Байден и Макрон с супругами поужинали в модном ресторане в Вашингтоне (фото)

Президент Франции приехал с первым государственным визитом в США. Он заявил, что две страны снова должны стать "братьями по оружию" перед лицом российской угрозы. Обсуждение войны в Украине стало ключевым во время встречи.

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Президент Франции приехал в США с первым государственным визитом. После официальных переговоров Эмманюэль Макрон и глава Белого дома Джо Байден вместе с супругами пошли в итальянский ресторан Fiola Mare. Совместное фото президент США выложил у себя в соцсетях.

"Приветствуем друзей в городе", –– прокомментировал снимок глава Белого дома.

[ + – ] Джо Байден, Эмманюэль Макрон и их супруги Джилл и Брижит поужинали в итальянском ресторане Fiola Mare

Как уточняет издание Washingtonian, ресторан, который выбрали главы двух государств для ужина, находится в историческом районе Джорджтаун.

Макрон с супругой Брижит прибыли в столицу США во вторник, 29 ноября, а вечером 30 ноября присутствовали на церемонии зажжения свечей на национальной Рождественской ели.

Как пишут журналисты, Fiola Mare — популярный ресторан среди американских знаменитостей и политиков, в том числе президента Барака Обамы, которому посетители спели там серенаду в день его рождения.

Байден и Макрон: встреча в Вашингтоне

Нынешний приезд Эмманюэля Макрона в США стал первым официальным визитом во время президентства Джо Байдена.

Комментируя встречу президентов в Вашингтоне, координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что столпом внешней политики США является сила альянсов, и Франция –– самый древний союзник Америки.

Среди основных тем встречи лидеров США и Франции –– война России против Украины и влияние Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В рамках своего визита Макрон, в частности, заявил, что США и Франция должны снова стать "братьями по оружию" перед лицом российской военной агрессии.

Напомним, Джилл Байден показала, как украсила Белый дом к Рождеству. Резиденцию президента США к празднику обычно всегда украшает первая леди и в этом году двери Белого дома впервые после пандемии откроются для гостей.

20 ноября 46-ой президент США Джозеф Робинетт Байден-младший отметил свое 80-летие. Он остается самым пожилым главой Белого дома за всю историю Соединенных Штатов.