"Друзі в місті": Байден і Макрон із подружжями повечеряли в модному ресторані у Вашингтоні (фото)

Президент Франції приїхав із першим державним візитом у США. Він заявив, що дві країни знову мають стати "братами зі зброї" перед російською загрозою. Обговорення війни в Україні стало ключовим під час зустрічі.

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Президент Франції приїхав у США з першим державним візитом. Після офіційних переговорів Емманюель Макрон і голова Білого дому Джо Байден разом із подружжями пішли в італійський ресторан Fiola Mare. Спільне фото президент США виклав у себе в соцмережах.

"Вітаємо друзів у місті", — прокоментував знімок глава Білого дому.

[ + – ] Джо Байден, Емманюель Макрон і їхні подружжя Джилл і Бріжит повечеряли в італійському ресторані Fiola Mare

Як уточнює видання Washingtonian, ресторан, який обрали глави двох держав для вечері, розташований в історичному районі Джорджтаун.

Макрон із дружиною Бріжит прибули в столицю США у вівторок, 29 листопада, а увечері 30 листопада були присутні на церемонії запалення свічок на національній ялинці Різдва.

Як пишуть журналісти, Fiola Mare — популярний ресторан серед американських знаменитостей і політиків, зокрема президента Барака Обами, якому відвідувачі заспівали там серенаду в день його народження.

Байден і Макрон: зустріч у Вашингтоні

Цьогорічний приїзд Емманюеля Макрона в США став першим офіційним візитом під час президентства Джо Байдена.

Коментуючи зустріч президентів у Вашингтоні, координатор із питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що стовпом зовнішньої політики США є сила альянсів, і Франція — найдавніший союзник Америки.

Серед основних тем зустрічі лідерів США та Франції — війна Росії проти України та вплив Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У межах свого візиту Макрон, зокрема, заявив, що США та Франція мають знову стати "братами зі зброї" перед російською військовою агресією.

Нагадаємо, Джилл Байден показала, як прикрасила Білий дім до Різдва. Резиденцію президента США до свята зазвичай завжди прикрашає перша леді, і цього року двері Білого дому вперше після пандемії відчиняться для гостей.

20 листопада 46-й президент США Джозеф Робінетт Байден-молодший відзначив своє 80-річчя. Він залишається найстаршим головою Білого дому за всю історію Сполучених Штатів.