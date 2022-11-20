Джо Байден відзначає 80 років: трагедії та злети 46-го президента США

Джозеф Байден – найстарший глава держави за всю історію Сполучених Штатів. В молодості він пережив смерть дружини та дочки, але зміг вистояти перед ударами долі. Все своє життя Байден займається політикою і не має наміру зупинятися.

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У неділю, 20 листопада, 46-й президент США Джозеф Робінетт Байден-молодший відзначає своє 80-річчя. Він залишається найстаршим головою Білого дому за всю історію Сполучених Штатів.

У Білому домі запевняють, що Байден не курить, не вживає алкоголю та займається спортом п'ять разів на тиждень. Також Байден думає про те, щоб балотуватися на другий термін на виборах у 2024 році.

Попри те, що 46 президент майже завжди виглядає життєрадісним і умиротвореним, в молодості Джо Байден пережив особисту трагедію, що змінила його життя.

Трагедія Джо Байдена: загибель дружини та дочки

У 1966 році 24-річний Джо Байден одружився з красивою вчителькою Нейлією Гантер, з якою познайомився на Багамських островах під час своїх весняних канікул. Дівчина була з сім'ї пресвітеріанців, і вони заперечували шлюб дочки з католиком, але Нейлія змогла їх переконати.

У молодої пари народилося троє дітей — сини Джозеф, якого в сім'ї прозвали Бо, і Гантер, а також дочка Наомі.

[ + – ] Джо Байден з першою дружиною Нейлією та дітьми

Проте сімейне щастя Байдена тривало недовго: у 1972 році Нелія та маленька Наомі трагічно загинули в автокатастрофі. Сини Бо та Гантер отримали серйозні травми, але вижили.

У 1978 році Байден одружився вдруге. Його дружиною стала Джилл Стівенсон, яка, так само як і перша дружина, працювала вчителькою. У цьому шлюбі народилася дочка Ешлі.

Саме Джилл умовляла свого чоловіка балотуватися у президенти, до чого він згодом і дослухався.

[ + – ] Саме Джилл вмовляла дружина балотуватися у президенти

Хороша спадковість

Батько Джо Байдена — Джозеф Робінетт Байден-старший — дожив до 87 років, а мати — Кетрін Юджинія — до 93, так що 46-й президент генетично схильний до довгожителів.

У Білому домі запевняють, що він не курить, не вживає алкоголю та займається спортом п'ять разів на тиждень.

Після проведеного у листопаді 2021 року медичного огляду президента США, з'явилося офіційне повідомлення особистого лікаря Байдена Кевіна О'Коннора, який стверджував, що політик повністю придатний до держслужби та здатний виконувати покладені на нього обов'язки без жодних обмежень. "Президент Байден залишається здоровим і енергійним чоловіком", — наголосив медик.

Сам президент говорив, що "абсолютно законно" для виборців цікавитися, чи може людина його віку справлятися зі стресом, обіймаючи посаду глави держави.

"Я думаю, що найкращий варіант дати таку оцінку — це просто подивитися на мене", — наголошував президент США.

Прізвиська Джо Байдена

Ще дитиною Байден дуже заїкався, і однокласники прозвали його "Бай-бай". Намагаючись позбутися від дефекту мови, хлопчик годинами на самоті декламував вірші, стоячи перед дзеркалом. У результаті Джо зміг перемогти порушення та заїкатися перестав.

Під час передвиборчої кампанії політику дали ще одне прізвисько — Сонний Джо, намагаючись зачепити його почуття і знизити довіру до кандидата в президенти.

25 квітня 2019 року Дональд Трамп, який на той момент очолював Білий дім, написав у своєму Twitter: "Ласкаво просимо на перегони, Сонний Джо". Прізвисько підхопили деякі республіканські ЗМІ, натякаючи так на неспроможність Байдена як лідера та його нездатність керувати Сполученими Штатами.

[ + – ] Поки Трамп вигадував образливі прізвиська для Байдена, той впевнено йшов до перемоги на виборах

Ювілей президента Байдена

Джо Байден став першим чинним президентом США, який відзначає своє 80-річчя. Попри це у Білому домі вирішили відмовитися від пишних урочистостей, пов'язаних із ювілеєм. У ЗМІ з'явилися повідомлення, що політик відзначатиме своє особисте свято скромно, святковим бранчем у сімейному колі.

Раніше Фокус розповідав про першу леді США Джилл Байден, яка виростила дітей чоловіка від першого шлюбу та подарувала йому дочку.

Після перемоги Байдена на виборах у США ми також писали про те, з якими викликами на посаді глави Білого дому йому доведеться зіткнутися.

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