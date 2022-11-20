Джо Байден отмечает 80 лет: трагедии и взлеты 46-ого президента США

Джозеф Байден –– самый пожилой глава государства за всю историю Соединенных Штатов. В молодости он пережил смерть жены и дочери, но смог выстоять перед ударами судьбы. Всю свою жизнь Байден занимается политикой и не намерен останавливаться.

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В воскресенье, 20 ноября, 46-ой президент США Джозеф Робинетт Байден-младший отмечает свое 80-летие. Он остается самым пожилым главой Белого дома за всю историю Соединенных Штатов.

В Белом доме уверяют, что Байден не курит, не употребляет алкоголь и занимается спортом пять раз в неделю. Также Байден подумывает о том, чтобы баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году.

Несмотря на то, что 46-ой президент почти всегда выглядит жизнерадостным и умиротворенным, в молодости Джо Байден пережил личную трагедию, изменившую его жизнь.

Трагедия Джо Байдена: гибель жены и дочери

В 1966 году 24-летний Джо Байден женился на красивой учительнице Нейлии Хантер, с которой познакомился на Багамских островах во время своих весенних каникул. Девушка была из семьи пресвитерианцев, и они возражали против брака дочери с католиком, но Нейлия смогла их переубедить.

У молодой пары родилось трое детей –– сыновья Джозеф, которого в семье прозвали Бо, и Хантер, а также дочка Наоми.

[ + – ] Джо Байден с первой супругой Нейлией и детьми

Однако семейное счастье Байдена длилось недолго: в 1972 году Нелия и маленькая Наоми трагически погибли в автокатастрофе. Сыновья Бо и Хантер получили серьезные травмы, но выжили.

В 1978 году Байден женился второй раз. Его супругой стала Джилл Стивенсон, которая так же, как и первая жена, работала учительницей. В этом браке родилась дочь Эшли.

Именно Джилл уговаривала своего мужа баллотироваться в президенты, к чему он впоследствии и прислушался.

[ + – ] Именно Джилл уговаривала супруга баллотироваться в президенты

Хорошая наследственность

Отец Джо Байдена –– Джозеф Робинетт Байден-старший –– дожил до 87 лет, а мать — Кэтрин Юджиния –– до 93, так что у 46-ой президент генетически предрасположен к долгожительству.

В Белом доме уверяют, что он не курит, не употребляет алкоголь и занимается спортом пять раз в неделю.

После проведенного в ноябре 2021 году медицинского осмотра президента США, появилось официальное сообщение личного врача Байдена Кевина О’Коннора, который утверждал, что политик полностью пригоден к госслужбе и способен выполнять возложенные на него обязанности без каких-либо ограничений. "Президент Байден остается здоровым и энергичным мужчиной", –– подчеркнул медик.

Сам президент говорил, что "абсолютно законно" для избирателей интересоваться, в состоянии ли человек его возраста справляться со стрессом, занимая пост главы государства.

"Я думаю, что лучший вариант дать такую оценку — это просто посмотреть на меня", — отмечал президент США.

Прозвища Джо Байдена

Еще ребенком Байден сильно заикался, и одноклассники прозвали его "Бай-бай". Пытаясь избавиться от дефекта речи, мальчик часами в одиночестве декламировал стихотворения, стоя перед зеркалом. В итоге Джо смог победить нарушение и заикаться перестал.

Во время предвыборной кампании политику дали еще одно прозвище –– Сонный Джо, пытаясь задеть его чувства и понизить доверие к кандидату в президенты.

25 апреля 2019 года Дональд Трамп, который на тот момент возглавлял Белый дом, написал в своем Twitter: "Добро пожаловать в гонку, Сонный Джо". Прозвище подхватили некоторые республиканские СМИ, намекая таким образом на несостоятельность Байдена в качестве лидера и его неспособность управлять Соединенными Штатами.

[ + – ] Пока Трамп придумывал обидные прозвища для Байдена, тот уверенно шел к победе на выборах

Юбилей президента Байдена

Джо Байден стал первым действующим президентом США, отмечающим свое 80-летие. Несмотря на это в Белом доме решили отказаться от пышных торжеств, связанных с юбилеем. В СМИ появились сообщения, что политик отметит свой личный праздник скромно, праздничным бранчем в семейном кругу.

Ранее Фокус рассказывал о первой леди США Джилл Байден, которая вырастила детей мужа от первого брака и подарила ему дочь.

После победы Байдена на выборах в США мы также писали о том, с какими вызовами на посту главы Белого дома ему предстоит столкнуться.

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