Брижит Макрон отказалась от коротких платьев в пользу более скромного ансамбля

Стиль мадам Макрон не раз подвергался критике именно из-за его "чрезмерной сексуальности", которрую не все модные критики считают уместной.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

69-летняя первая леди Франции Брижит Макрон, которая очень любит белый цвет, появилась на публике в ансамбле, состоящем из белого пальто и такого же цвета платья с рисунком.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На двубортном пальто особенно выделялись золотые пуговицы, которые буквально сверкали, когда на них попадали солнечные лучи. Под него Брижит надела платье с принтом в виде цепочек и ключей. Образ она дополнила коричневыми туфлями-лодочками на высоком каблуке и кремовым клатчем. Макияж первой леди был сдержанным, а маникюр – максимально нейтральным.

Отметим, что жена французского президента нечасто выбирает платья такой длины, предпочитая одежду покороче. Из-за этого стиль мадам Макрон неоднократно подвергался критике, в частно, однако за годы президентства Эммануэля Макрона первая леди Франции сумела стать эталоном для многих модниц страны, а ее манера одеваться претерпела изменения.

[ + – ] Брижит Макрон с мужем у Триумфальной арки в Париже Фото: Getty Images

Трансформация стиля Брижит началась в августе 2015 года, когда она встретилась с Дельфиной Арно, заместителем генерального директора Louis Vuitton, давшей ей несколько советов по выбору одежды для публичных выступлений. С тех пор Брижит Макрон пересмотрела содержимое своего гардероба, чтобы выглядеть по-новому, не колеблясь выбирать коллекции группы LVMH.

В ее шкафу появились структурированные блейзеры, узкие джинсы, прямые платья, туфли на шпильке и кожаные брюки – вещи, которые отражают активную современную женщину.

В то время как одни обозреватели приветствуют ее модные амбиции, другие, наоборот, иногда критикуют ее за "излишнюю сексуальность", не стесняясь и клеймить женщину за возраст.

Кроме возраста, мадам Макрон досталось и за внешность. В частности, ее обвинили в том, что она – трансгендер. Это разозлило первую леди Франции, и она решила отстоять честь и достоинство в суде, а заодно и наказать клеветников.