Бріжит Макрон відмовилася від коротких суконь на користь скромнішого ансамблю

Стиль мадам Макрон неодноразово піддавався критиці саме через його "надмірну сексуальність", яку не всі модні критики вважають доречною.

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69-річна перша леді Франції Бріжит Макрон, яка дуже любить білий колір, з'явилася на публіці в ансамблі, що складається з білого пальта та такого ж кольору сукні з малюнком.

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На двобортному пальті особливо виділялися золоті гудзики, які буквально виблискували, коли на них потрапляли сонячні промені. Під нього Бріжит одягла сукню з принтом у вигляді ланцюжків і ключів. Образ вона доповнила коричневими туфлями-човниками на високому підборі та кремовим клатчем. Макіяж першої леді був стриманий, а манікюр — максимально нейтральний.

Зазначимо, що дружина французького президента нечасто вибирає сукні такої довжини, віддаючи перевагу коротшому одягу. Через це стиль мадам Макрон неодноразово піддавався критиці, зокрема, проте за роки президентства Емманюеля Макрона перша леді Франції зуміла стати еталоном для багатьох модниць країни, а її манера одягатися зазнала змін.

[ + – ] Бріжит Макрон із чоловіком біля Тріумфальної арки в Парижі Фото: Getty Images

Трансформація стилю Бріжит почалася в серпні 2015 року, коли вона зустрілася з Дельфіною Арно, заступницею генерального директора Louis Vuitton, яка дала їй кілька порад щодо вибору одягу для публічних виступів. З того часу Бріжит Макрон переглянула вміст свого гардеробу, щоб виглядати по-новому, не вагаючись вибирати колекції групи LVMH.

У шафі з'явилися структуровані блейзери, вузькі джинси, прямі сукні, туфлі на шпильці та шкіряні штани — речі, що відображають активну сучасну жінку.

У той час як одні оглядачі схвалюють її модні амбіції, інші, навпаки, іноді критикують її за "зайву сексуальність", не соромлячись і таврувати жінку за вік.

Крім віку, мадам Макрон дісталося за зовнішність. Зокрема, її звинуватили у тому, що вона — трансгендер. Це розлютило першу леді Франції, і вона вирішила відстояти честь і гідність у суді, а заразом і покарати наклепників.