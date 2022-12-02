Ким Кардашьян в откровенном наряде впервые вышла в свет после скандалов с Balenciaga и Канье Уэстом

Ким Кардяшьян ясно дала понять, что ее не затронули скандалы с любимым брендом и высказывания уже законно бывшего мужа.

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Ким Кардяшьян не стала прятаться после того, как дом моды Balenciaga, амбассадором которого она является, ввязался в скандал с публикацией детей в стиле БДСМ, а ее бывший муж Канье Уэст публично восхитился Гитлером и нацистами. Она вышла в свет в откровенном наряде и сохраняла самообладание под прицелом фотокамер. Об этом пишет Daily Mail.

Ким посетила мероприятие в Майами в сопровождении своей сестры Хлои Кардашьян. Девушки сходили в ресторан Gekko.

[ + – ] Ким Кардашьян и ее "наряд мести" после развода с Канье Уэстом

Это был первый выход телезвезды после того, как она косвенно оказалась связана сразу с двумя скандалами, всколыхнувшими СМИ.

Для начала ее любимый бренд Balenciaga оказался втянут в скандал, после того, как в рекламном кампейне бренда сфотографировали детей с игрушками и аксессуарами в стиле БДСМ. Бренд обвинили в педофилии, а Ким в том, что она долго затягивала с реакцией.

В итоге она сообщила, что "пересматривает" свои отношения с модным домом.

[ + – ] Ким Кардашьян впервые вышла в свет после скандала с Balenciaga Фото: Getty Images

А накануне наконец был завершен бракоразводный процесс с Канье Уэстом, который длился почти два года. Канье, или Йе, не являлся на заседания, и игнорировал запросы юристов, но в итоге пара все-таки разошлась.

А уже вечером Канье явился на шоу, где сказал, что ему нравится Гитлер и нацисты. Гитлер, по словам Канье Уэста, ему нравится, потому что он "был христианином, хорошо одевался, изобрел микрофон и шоссе".

После этого рэпера снова забанили в Twitter, а Ким Кардашьян, более не имея к нему никакого отношения, может не комментировать заявления бывшего мужа.

Но она по-своему отреагировала на шумиху вокруг своей персоны, появившись в крохотном топе-бандо, бело-голубых гоночных брюках и черных кожаных ботинках. Ее откровенный наряд вполне можно назвать "нарядом мести".