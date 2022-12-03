Сотрудник короля Карла III был уволен с должности из-за расистского скандала

Старший член команды короля Карла III уходит в отставку после обвинений в расизме.

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Недавно королева-консорт Камилла устраивала в Букингемском дворце прием. На дворцовом мероприятии один из членов команды короля Карла задавал неудобные вопросы, присутствовавшей на мероприятии активистке по борьбе с домашним насилием Нгози Фулани. В частности, расистские вопросы о ее происхождении. Об этом пишет People.

Активистка рассказала об случившемся инциденте в своем Twitter. Фулани заявила, что родилась в Великобритании и присутствовала на мероприятии королевы от имени Sistah Space — группы поддержки африканских и карибских женщин, пострадавших от жестокого обращения. Она рассказала, что ей на приеме задавали такие вопросы, как "Какой вы национальности?", "Откуда вы на самом деле родом?", "Откуда взялись ваши люди?" и "Из какой ты части Африки?".

"Мы очень серьезно относимся к этому инциденту и немедленно провели расследование, чтобы установить все подробности. В данном случае были сделаны неприемлемые и вызывающие глубокое сожаление комментарии", — заявил Букингемский дворец после обвинений в расизме.

Также отмечается, что сотрудник королевской семьи подал в отставку и принес извинения активистке.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская была приглашена на прием в Букингемском дворце, организованном королевой-консортом Камиллой. Кроме Зеленской, на мероприятии присутствовали королева Иордании Рания и бельгийская королева Матильда. Среди приглашенных были бывшая участница герлз-бенда Spice Girls Мелани Браун, кронпринцесса Дании Мэри, первая леди Сьерра-Леоне Фатима Био и графиня Уэссекская Софи.

Также Фокус писал о том, что король Карл ищет человека, который будет отвечать на 200 писем в день.