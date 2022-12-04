4 декабря 2022 года: Введение в Храм Пресвятой Богородицы - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя играть свадьбу, свататься, веселиться и заниматься тяжелым физическим трудом.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь отмечает Введение в Храм Пресвятой Богородицы. Праздник считается одним из важнейших церковных событий. История не описывает какой была мария в детстве. Но легенды утверждают, что она была трудолюбива, очень улыбчива и помогала всем. Также говорили, что она любила прясть, молилась, читала Священное Писание и думала о пророчестве, которое извещало о пришествии Спасителя.
Также 4 декабря — День информатики.
Что нельзя делать 4 декабря?
► играть свадьбу, свататься
► веселиться
► заниматься тяжелым физическим трудом
Народные поверья и приметы:
► если снег пошел во Введение, то скоро он растает
► солнце и мороз 4 декабря – это хороший знак
► если сегодня был сильный мороз, то следующее лето будет жарким, а ближайшие праздники – холодными
День ангела празднуют:
Мария, Гликерия и Ярополк
Родились сегодня:
1963 — Сергей Бубка, украинский спортсмен, 35-кратный рекордсмен мира в прыжках с шестом, олимпийский чемпион (1988), 10-кратный чемпион мира
А также в этот день:
1639 — Джереми Хоррокс впервые наблюдал прохождение Венеры по Солнечному диску
1674 — французские иезуиты основали Чикаго
1976 — Элизабет Тейлор в седьмой раз вышла замуж
1979 — открыта станция Киевского метрополитена Пионерская (ныне Лесная)