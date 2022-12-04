4 декабря 2022 года: Введение в Храм Пресвятой Богородицы - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя играть свадьбу, свататься, веселиться и заниматься тяжелым физическим трудом.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает Введение в Храм Пресвятой Богородицы. Праздник считается одним из важнейших церковных событий. История не описывает какой была мария в детстве. Но легенды утверждают, что она была трудолюбива, очень улыбчива и помогала всем. Также говорили, что она любила прясть, молилась, читала Священное Писание и думала о пророчестве, которое извещало о пришествии Спасителя.

Также 4 декабря — День информатики.

Что нельзя делать 4 декабря?

► играть свадьбу, свататься

► веселиться

► заниматься тяжелым физическим трудом

Народные поверья и приметы:

► если снег пошел во Введение, то скоро он растает

► солнце и мороз 4 декабря – это хороший знак

► если сегодня был сильный мороз, то следующее лето будет жарким, а ближайшие праздники – холодными

День ангела празднуют:

Мария, Гликерия и Ярополк

Родились сегодня:

1963 — Сергей Бубка, украинский спортсмен, 35-кратный рекордсмен мира в прыжках с шестом, олимпийский чемпион (1988), 10-кратный чемпион мира

А также в этот день:

1639 — Джереми Хоррокс впервые наблюдал прохождение Венеры по Солнечному диску

1674 — французские иезуиты основали Чикаго

1976 — Элизабет Тейлор в седьмой раз вышла замуж

1979 — открыта станция Киевского метрополитена Пионерская (ныне Лесная)