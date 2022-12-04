4 грудня 2022 року: Введення в Храм Пресвятої Богородиці — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна грати весілля, свататися, веселитися та займатися важкою фізичною працею.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає Введення в Храм Пресвятої Богородиці. Свято вважається однією з найважливіших церковних подій. Історія не описує, якою була Марія в дитинстві. Але легенди стверджують, що вона була працьовита, дуже усміхнена й допомагала всім. Також говорили, що вона любила прясти, молилася, читала Писання й думала про пророцтво, яке сповіщало про пришестя Спасителя.

Також 4 грудня — День інформатики.

Чого не можна робити 4 грудня?

► грати весілля, свататися

► веселитися

► займатися важкою фізичною працею

Народні повір'я та прикмети:

► якщо сніг пішов на Введення, то незабаром він розтане

► сонце та мороз 4 грудня — це гарний знак

► якщо сьогодні був сильний мороз, то наступне літо буде спекотним, а найближчі свята — холодними.

День ангела святкують:

Марія, Гликерія та Ярополк

Народилися сьогодні:

1963 — Сергій Бубка, український спортсмен, 35-разовий рекордсмен світу в стрибках із жердиною, олімпійський чемпіон (1988), 10-разовий чемпіон світу

А також у цей день:

1639 — Джеремі Горрокс уперше спостерігав проходження Венери по Сонячному диску

1674 — французькі єзуїти заснували Чикаго

1976 — Елізабет Тейлор усьоме вийшла заміж

1979 — відкрито станцію Київського метрополітену "Піонерська" (нині "Лісова")