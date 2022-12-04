4 грудня 2022 року: Введення в Храм Пресвятої Богородиці — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна грати весілля, свататися, веселитися та займатися важкою фізичною працею.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква відзначає Введення в Храм Пресвятої Богородиці. Свято вважається однією з найважливіших церковних подій. Історія не описує, якою була Марія в дитинстві. Але легенди стверджують, що вона була працьовита, дуже усміхнена й допомагала всім. Також говорили, що вона любила прясти, молилася, читала Писання й думала про пророцтво, яке сповіщало про пришестя Спасителя.
Також 4 грудня — День інформатики.
Чого не можна робити 4 грудня?
► грати весілля, свататися
► веселитися
► займатися важкою фізичною працею
Народні повір'я та прикмети:
► якщо сніг пішов на Введення, то незабаром він розтане
► сонце та мороз 4 грудня — це гарний знак
► якщо сьогодні був сильний мороз, то наступне літо буде спекотним, а найближчі свята — холодними.
День ангела святкують:
Марія, Гликерія та Ярополк
Народилися сьогодні:
1963 — Сергій Бубка, український спортсмен, 35-разовий рекордсмен світу в стрибках із жердиною, олімпійський чемпіон (1988), 10-разовий чемпіон світу
А також у цей день:
1639 — Джеремі Горрокс уперше спостерігав проходження Венери по Сонячному диску
1674 — французькі єзуїти заснували Чикаго
1976 — Елізабет Тейлор усьоме вийшла заміж
1979 — відкрито станцію Київського метрополітену "Піонерська" (нині "Лісова")