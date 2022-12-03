Принц Гарри оделся Спайдерменом, чтобы поздравить детей на Рождество

Принц обратился к детям британских военных, которые погибли во время службы.

Related video

Принц Гарри нарядился в костюм Человека-паука, чтобы передать рождественское послание для детей, чьи родители служили в британской армии и погибли во время службы. Их объединяет и поддерживает организация Scotty's Little Soldiers и видео было записано для нее. Об этом пишет Daily Mail.

Видео было показано более чем 100 малышам, пережившим смерть родителя, служившего в британских вооруженных силах. И показано на их ежегодной рождественском вечере.

[ + – ] Принц Гарри надел костюм Человека-паука

"Привет, Солдатики Скотти. Добро пожаловать на рождественскую вечеринку", — сказал герцог Сассекский в видео. И поставил перед малышами задачу спасти Рождество, победив злодеев, укравших подарки Санта-Клауса. Дети выполняли задания на тематической вечеринке "Герои и злодеи".

"Надеюсь, вы, ребята, немного отдохнули перед сегодняшним праздником. Я слышал, есть пять злодеев, которым вы, ребята, должны помешать испортить Рождество. Итак, используйте свою командную работу, свои мозги и свои мускулы, чтобы убедиться, что вы сделаете это. Найдите их и не дайте им испортить Рождество", — сказал принц Гарри в видео и отметил, что "Рождество — это время, когда мы очень, очень сильно будем скучать по нашим близким. И это нормально".

Также Гарри сказал, что в это время многие чувствуют себя виноватыми за то, что веселятся без родителей, но он заверил детей, что их родители хотели бы, чтобы они хорошо проводили время.

Свою личность Гарри в обоих видео раскрыл только в конце, сняв маску Спайдермена, и бороду Санта-Клауса.

Принц стал партнером благотворительной организации "Маленькие солдаты Скотти" в ноябре, когда написал детям в День памяти.

В своем послании детям, потерявшим близких, принц сказал, что разделяет с ними их боль, ведь он тоже потерял близкого человека.

Это не первый раз, когда принц Гарри наряжается в праздничные костюмы для благотворительной организации, чтобы передать сердечное рождественское послание. В 2019 году он надевал костюм Санты с длинной белой бородой.

[ + – ] Принц Гарри в 2019 году нарядился Санта-Клаусом Фото: Скриншот

Напомним, сейчас принц Гарри и его жена Меган Маркл находятся в центре внимания, после того как выпустили трейлер своего документального сериала для Netflix, который выйдет в следующий четверг.

Шестисерийный документальный сериал расскажет историю отношений герцога и герцогини Сассекских так, как никогда раньше, включая откровения друзей и родственников, которые ранее избегали говорить об их "стремительном романе".