Принц Гаррі одягнувся Спайдерменом, щоб привітати дітей на Різдво

Принц звернувся до дітей британських військових, котрі загинули під час служби.

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Принц Гаррі нарядився в костюм Павука, щоб передати різдвяне послання для дітей, чиї батьки служили в британській армії і загинули під час служби. Їх об'єднує та підтримує організація Scotty's Little Soldiers та відео було записано для неї. Про це пише Daily Mail.

Відео було показано більш ніж 100 малюкам, які пережили смерть батька, який служив у британських збройних силах. Його показали на їхньому щорічному різдвяному вечорі.

[ + – ] Принц Гаррі вдягнув костюм Людини-павука

"Привіт, солдатики Скотті. Ласкаво просимо на різдвяну вечірку", — сказав герцог Сассекський у відео. І поставив перед малюками завдання врятувати Різдво, перемігши лиходіїв, які вкрали подарунки Санта-Клауса. Діти виконували завдання на тематичній вечірці "Герої та лиходії".

“Сподіваюся, ви, хлопці, трохи відпочили перед сьогоднішнім святом... Знайдіть їх і не дайте їм зіпсувати Різдво", — сказав принц Гаррі у відео та зазначив, що "Різдво — це час, коли ми дуже, дуже сильно сумуватимемо за нашими близькими. І це нормально".

Також Гаррі сказав, що в цей час багато хто почувається винним за те, що веселяться без батьків, але він запевнив дітей, що їхні батьки хотіли б, щоб вони добре проводили час.

Свою особистість Гаррі в обох відео розкрив лише наприкінці, знявши маску Спайдермена та бороду Санта-Клауса.

Принц став партнером благодійної організації "Маленькі солдати Скотті" в листопаді, коли написав дітям у День пам'яті.

У своєму посланні дітям, які втратили близьких, принц сказав, що поділяє з ними їхній біль, адже він також втратив близьку людину.

Це не вперше, коли принц Гаррі вбирається у святкові костюми для благодійної організації, щоб передати сердечне різдвяне послання. У 2019 році він одягав костюм Санти з довгою білою бородою.

[ + – ] Принц Гаррі у 2019 році нарядився Санта-Клаусом Фото: Скриншот

Нагадаємо, зараз принц Гаррі та його дружина Меган Маркл перебувають у центрі уваги, після того як випустили трейлер свого документального серіалу для Netflix, який вийде наступного четверга.

Шестисерійний документальний серіал розповість історію стосунків герцога та герцогині Сассекських так, як ніколи раніше, включаючи одкровення друзів і родичів, які раніше уникали говорити про їхній "стрімкий роман".