5 декабря 2022 года: мученика Прокопия Кесарийского - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше строго контролировать свои эмоции, не давать им волю. Также древние поверья запрещают брать в долг и одалживать что-либо — считалось, что таким образом человек может передать другому собственное счастье.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память мученика Прокопия Кесарийского.
Он был чтецом в кесарийской церкви в Иерусалиме, переводил Священное Писание на сирийский язык и разъяснял церковные тексты. Также Прокопий Кесарийский исцелял больных, поддерживал нищих, помогал ослабленным.
В то время наместник Палестины проводил гонения на христиан. Услышав о Прокопии и его чудесах, он приказал схватить чтеца. После ареста его заставляли отречься от веры, но он стоял на своем. За это проповедника казнили. В народе этот день называли "Прокопий День", "Прокоп", "Вихостав", "Прокопий".
В Украине 5 декабря отмечают День работников статистики. В мире – Международный день волонтера ради экономического и социального развития.
Что нельзя делать 5 декабря?
► отправляться в дальнюю дорогу
► ругаться, выражать бурные эмоции
► что-либо одалживать — считалось, что сегодня можно передать свое счастье
Народные поверья и приметы:
►"Прокоп зимний дорогу прокопает, Прокоп перезимый (12 марта) дорогу рушит"
► "Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает"
► Вехостав — установление вешек вдоль дорог, указывающих путь, — в старину считалось, что с Прокопа устанавливается санный путь
► Перед снегом ночь бывает особенно темной
День ангела празднуют:
Максим, Петр, Михаил, Альберт, Архип, Валерьян, Прокофий, Филимон, Ярополк, Цецилия (Кикилия), Александр
Родились сегодня:
1901 — Вернер Гейзенберг, немецкий физик, один из создателей квантовой механики, нобелевский лауреат (1932)
1901 — Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник
1931 — Григор Тютюнник, украинский писатель
А также в этот день:
1492 — Христофор Колумб достиг острова Гаити
1848 — президент США Джеймс Полк подтверждает факт открытия золота в Калифорнии, спровоцировав тем золотую лихорадку 1849 года
1854 — американец Аарон Аллен запатентовал кресла с откидными сиденьями
1952 — в Лондоне начался великий смог 1952 года, унесший жизни тысяч англичан
1991 — первый президент независимой Украины Леонид Кравчук официально вступил в должность