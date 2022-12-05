5 декабря 2022 года: мученика Прокопия Кесарийского - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше строго контролировать свои эмоции, не давать им волю. Также древние поверья запрещают брать в долг и одалживать что-либо — считалось, что таким образом человек может передать другому собственное счастье.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память мученика Прокопия Кесарийского.

Он был чтецом в кесарийской церкви в Иерусалиме, переводил Священное Писание на сирийский язык и разъяснял церковные тексты. Также Прокопий Кесарийский исцелял больных, поддерживал нищих, помогал ослабленным.

В то время наместник Палестины проводил гонения на христиан. Услышав о Прокопии и его чудесах, он приказал схватить чтеца. После ареста его заставляли отречься от веры, но он стоял на своем. За это проповедника казнили. В народе этот день называли "Прокопий День", "Прокоп", "Вихостав", "Прокопий".

В Украине 5 декабря отмечают День работников статистики. В мире – Международный день волонтера ради экономического и социального развития.

Что нельзя делать 5 декабря?

► отправляться в дальнюю дорогу

► ругаться, выражать бурные эмоции

► что-либо одалживать — считалось, что сегодня можно передать свое счастье

Народные поверья и приметы:

►"Прокоп зимний дорогу прокопает, Прокоп перезимый (12 марта) дорогу рушит"

► "Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает — дорогу копает"

► Вехостав — установление вешек вдоль дорог, указывающих путь, — в старину считалось, что с Прокопа устанавливается санный путь

► Перед снегом ночь бывает особенно темной

День ангела празднуют:

Максим, Петр, Михаил, Альберт, Архип, Валерьян, Прокофий, Филимон, Ярополк, Цецилия (Кикилия), Александр

Родились сегодня:

1901 — Вернер Гейзенберг, немецкий физик, один из создателей квантовой механики, нобелевский лауреат (1932)

1901 — Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник

1931 — Григор Тютюнник, украинский писатель

А также в этот день:

1492 — Христофор Колумб достиг острова Гаити

1848 — президент США Джеймс Полк подтверждает факт открытия золота в Калифорнии, спровоцировав тем золотую лихорадку 1849 года

1854 — американец Аарон Аллен запатентовал кресла с откидными сиденьями

1952 — в Лондоне начался великий смог 1952 года, унесший жизни тысяч англичан

1991 — первый президент независимой Украины Леонид Кравчук официально вступил в должность