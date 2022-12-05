5 грудня 2022: мученика Прокопія Кесарійського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще чітко контролювати свої емоції, не давати їм волю. Також стародавні повір'я забороняють позичати комусь і в когось що-небудь — вважалося, що так людина може передати іншому власне щастя.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Прокопія Кесарійського.

Він був читцем у кесарійській церкві в Єрусалимі, перекладав Святе Письмо сирійською мовою та роз'яснював церковні тексти. Також Прокопій Кесарійський зцілював хворих, підтримував жебраків, допомагав ослабленим.

Тоді намісник Палестини проводив гоніння на християн. Почувши про Прокопія та його чудеса, він наказав схопити читця. Після арешту його змушували зректися віри, але він стояв на своєму. За це проповідника стратили. У народі цей день називали Прокопів день, Прокіп, Віхостав, Прокопій.

В Україні 5 грудня відзначають День працівників статистики. У світі — Міжнародний день волонтера задля економічного та соціального розвитку.

Що не можна робити 5 грудня?

► вирушати в далеку дорогу

► сваритися, виражати бурхливі емоції

► щось позичати — вважалося, що сьогодні можна передати своє щастя

Народні повір'я та прикмети:

►"Прокіп зимовий дорогу прокопає, Прокоп перезимовий (12 березня) дорогу руйнує"

► "Прийшов Прокіп — розрив кучугуру, по снігу ступає — дорогу копає"

► Віхостав — встановлення вішок уздовж доріг, що вказують шлях, — за старих часів вважалося, що з Прокопа встановлюється санний шлях

► Перед снігом ніч буває особливо темною

День ангела святкують:

Максим, Петро, Михайло, Альберт, Архип, Валер'ян, Прокопій, Филимон, Ярополк, Цецилія, Олександр.

Народилися сьогодні:

1901 — Вернер Гейзенберг, німецький фізик, один із творців квантової механіки, нобелівський лауреат (1932)

1901 — Волт Дісней, американський кінорежисер-мультиплікатор, продюсер, художник

1931 — Григор Тютюнник, український письменник

А також у цей день:

1492 — Христофор Колумб досяг острова Гаїті

1848 — президент США Джеймс Полк підтверджує факт відкриття золота в Каліфорнії, спровокувавши тим золоту лихоманку 1849 року

1854 — американець Аарон Аллен запатентував крісла з відкидними сидіннями

1952 — у Лондоні почався великий смог 1952 року, який забрав життя тисяч англійців

1991 — перший президент незалежної України Леонід Кравчук офіційно обійняв посаду