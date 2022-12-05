Бен Аффлек назвал Netflix конвейером

Известный актер раскритиковал стриминговый сервис, назвав его сборочным конвейером.

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Американский актер, продюсер и режиссер 50-летний Бен Аффлек поделился своим взглядом на подход Netflix к кинопроизводству, который он сравнил с "конвейером". Об этом пишет CNN.

По словам Аффлека, часто качество оригинальных проектов стриминга уступает их количеству.

"Создание фильмов — это вещь, которая требует внимания, самоотверженности и работы, и она сопротивляется конвейерному процессу… Я не вижу разницы между коммерцией и качеством. Уверен, что у Netflix была отличная стратегия, но я бы спросил их руководство: Как вы собираетесь снять 50 отличных фильмов? Как это возможно?" — сказал Бен.

Напомним, друзья детства Бен Аффлек и Мэтт Деймон заявили о намерении основать независимую продюсерскую компанию под названием Artists Equity. Известно, что звездные друзья планируют получить финансирование в размере не менее 100 млн долларов от инвестиционной компании RedBird Capital Partners.

"Это следующий акт моей карьеры на долгое, долгое время", — сказал Аффлек. 50-летний актер Бен Аффлек займет должность исполнительного директора, а 52-летний актер Мэтт Деймон станет главным креативным директором. За свою карьеру актеры работали над фильмами, которые в сумме собрали в мировом прокате 10,7 млрд долларов, три из них получили премию "Оскар".