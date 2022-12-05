Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Бен Аффлек назвав Netflix конвеєром

Бен Аффлек актор, Бен Аффлек сім'я, Бен Аффлек фільми, Бен Аффлек чоловік Дженніфер Лопес, Джей Ло
Фото: Getty Images | Бен Аффлек

Відомий актор розкритикував стрімінговий сервіс, назвавши його збірним конвеєром.

Related video

Американський актор, продюсер та режисер 50-річний Бен Аффлек поділився своїм поглядом на підхід Netflix до кіновиробництва, який він порівняв з "конвеєром". Про це пише CNN.

За словами Аффлека, часто якість оригінальних проєктів стримінгу поступається їх кількістю.

"Створення фільмів — це річ, яка вимагає уваги, самовідданості й роботи, і вона пручається конвеєрному процесу... Я не бачу різниці між комерцією і якістю. Впевнений, що у Netflix була чудова стратегія, але я б запитав їх керівництво: Як ви збираєтеся зняти 50 чудових фільмів? Як це можливо? — сказав Бен.

Нагадаємо, друзі дитинства Бен Аффлек та Метт Деймон заявили про намір заснувати незалежну продюсерську компанію під назвою Artists Equity. Відомо, що зіркові друзі планують отримати фінансування у розмірі щонайменше 100 млн доларів від інвестиційної компанії RedBird Capital Partners.

"Це наступний акт моєї кар'єри на довгий, довгий час", — сказав Аффлек. 50-річний актор Бен Аффлек обійме посаду виконавчого директора, а 52-річний актор Метт Деймон стане головним креативним директором. За свою кар'єру актори працювали над фільмами, які у сумі зібрали у світовому прокаті 10,7 млрд доларів, троє з них отримали премію "Оскар".