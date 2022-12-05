Бен Аффлек назвав Netflix конвеєром

Відомий актор розкритикував стрімінговий сервіс, назвавши його збірним конвеєром.

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Американський актор, продюсер та режисер 50-річний Бен Аффлек поділився своїм поглядом на підхід Netflix до кіновиробництва, який він порівняв з "конвеєром". Про це пише CNN.

За словами Аффлека, часто якість оригінальних проєктів стримінгу поступається їх кількістю.

"Створення фільмів — це річ, яка вимагає уваги, самовідданості й роботи, і вона пручається конвеєрному процесу... Я не бачу різниці між комерцією і якістю. Впевнений, що у Netflix була чудова стратегія, але я б запитав їх керівництво: Як ви збираєтеся зняти 50 чудових фільмів? Як це можливо? — сказав Бен.

Нагадаємо, друзі дитинства Бен Аффлек та Метт Деймон заявили про намір заснувати незалежну продюсерську компанію під назвою Artists Equity. Відомо, що зіркові друзі планують отримати фінансування у розмірі щонайменше 100 млн доларів від інвестиційної компанії RedBird Capital Partners.

"Це наступний акт моєї кар'єри на довгий, довгий час", — сказав Аффлек. 50-річний актор Бен Аффлек обійме посаду виконавчого директора, а 52-річний актор Метт Деймон стане головним креативним директором. За свою кар'єру актори працювали над фільмами, які у сумі зібрали у світовому прокаті 10,7 млрд доларів, троє з них отримали премію "Оскар".