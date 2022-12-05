50-летняя Кэмерон Диас с мужем попали в кадр папарацци

Знаменитость давно не снимается в кино и редко выходит в свет.

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50-летняя голливудская актриса Кэмерон Диас попала в кадр папарацци вместе с мужем Бенджи Мэдденом, когда они направлялись на свидание в ресторане Sparrow Italia в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Маска" вышла в свет в черных зауженных джинсах, заправленных в черные ботинки на платформе, а также надела черную водолазку и удлиненный клетчатый блейзер. У Кэмерон был яркий маникюр, на лице был едва заметный макияж, в ушах сверкали маленькие серьги-колечки, а свои волосы Диас собрала в высокий пучок.

Супруг звезды был в черном спортивном костюме и кожаной куртке, а также в бейсболке и обут в черные кроссовки. Супруги держались за руки, когда проходили мимо фотографов.

Голливудская знаменитость Кэмерон Диас вышла замуж за Бенджи Мэддена, участника группы Good Charlotte, в 2015 году после 10-месячного романа. Пара давно не появлялась на публике, кажется с тех самых пор, как у них родилась дочь Реддикс Мэдден, о рождении которой они объявили в январе 2020 года.

Напомним, актриса Кэмерон Диас рассказала во время подкаста, что возила наркотики в своем багаже, будучи моделью.