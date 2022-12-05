50-річна Кемерон Діас з чоловіком потрапили в кадр папараці

Знаменитість давно не знімається в кіно і рідко виходить у світ.

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50-річна голлівудська актриса Кемерон Діас потрапила в кадр папараці разом з чоловіком Бенджі Медденом, коли вони прямували на побачення у ресторані Sparrow Italia у Лондоні. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Маска" вийшла у світ у чорних завужених джинсах, заправлених у чорні черевики на платформі, а також одягла чорну водолазку та подовжений картатий блейзер. У Кемерон був яскравий манікюр, на обличчі був ледь помітний макіяж, у вухах виблискували маленькі сережки-кільця, а своє волосся Діас зібрала у високий пучок.

Чоловік зірки був у чорному спортивному костюмі та шкіряній куртці, а також у бейсболці та взутий у чорні кросівки. Подружжя трималося за руки, коли проходили повз фотографів.

Голлівудська знаменитість Кемерон Діас вийшла заміж за Бенджі Меддена, учасника гурту Good Charlotte, у 2015 році після 10-місячного роману. Пара давно не з'являлася на публіці, здається з того часу, як у них народилася дочка Реддікс Медден, про народження якої вони оголосили в січні 2020 року.

Нагадаємо, актриса Кемерон Діас розповіла під час подкасту, що возила наркотики у своєму багажі, бувши моделлю.