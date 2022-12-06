6 декабря 2022 года: Митрофанов день - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше отказаться от употребления алкоголя и жирной пищи.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святителя Митрофана. В народе этот день называли Митрофанов. Именно в этот день народ отмечал окончательную установку санного пути. Гуляния были громкими: на столах много еды, особенно пирогов, устраивались посиделки и разнообразные игры.

В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил.

Что нельзя делать 6 декабря?

► употреблять алкоголь

► есть жирную пищу

Народные поверья и приметы:

► идет снег — к теплой весне

► луна в окружении розовых или тусклых колец — к сильному морозу

► с неба доносится шум – к снегопадам и метели

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Борис, Григорий, Митрофан, Федор, Максим, Никита

А также в этот день:

1492 — Первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити

1912 — при раскопках в египетской Амарне обнаружен бюст Нефертити

1991 — Образованы Вооруженные силы Украины