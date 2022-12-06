6 декабря 2022 года: Митрофанов день - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше отказаться от употребления алкоголя и жирной пищи.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святителя Митрофана. В народе этот день называли Митрофанов. Именно в этот день народ отмечал окончательную установку санного пути. Гуляния были громкими: на столах много еды, особенно пирогов, устраивались посиделки и разнообразные игры.
В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил.
Что нельзя делать 6 декабря?
► употреблять алкоголь
► есть жирную пищу
Народные поверья и приметы:
► идет снег — к теплой весне
► луна в окружении розовых или тусклых колец — к сильному морозу
► с неба доносится шум – к снегопадам и метели
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Борис, Григорий, Митрофан, Федор, Максим, Никита
А также в этот день:
1492 — Первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити
1912 — при раскопках в египетской Амарне обнаружен бюст Нефертити
1991 — Образованы Вооруженные силы Украины