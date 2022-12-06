6 грудня 2022: Митрофанів день — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні краще відмовитися від вживання алкоголю та жирної їжі.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана. У народі цей день називали Митрофанів. Саме в цей день народ відзначав остаточне встановлення санного шляху. Гуляння були гучними: на столах багато їжі, особливо пирогів, влаштовувалися посиденьки та різноманітні ігри.
В Україні 6 грудня відзначають День Збройних сил.
Чого не можна робити 6 грудня?
► вживати алкоголь
► їсти жирну їжу
Народні повір'я та прикмети:
► сніг — до теплої весни
► місяць в оточенні рожевих або тьмяних кілець — до сильного морозу
► із неба доноситься шум — до снігопадів і хуртовини
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Митрофан, Федір, Максим, Микита
А також у цей день:
1492 — Перша експедиція Колумба відкрила острів Гаїті
1912 — під час розкопок у єгипетській Амарні виявлено погруддя Нефертіті
1991 — утворено Збройні сили України