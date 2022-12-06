6 грудня 2022: Митрофанів день — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні краще відмовитися від вживання алкоголю та жирної їжі.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана. У народі цей день називали Митрофанів. Саме в цей день народ відзначав остаточне встановлення санного шляху. Гуляння були гучними: на столах багато їжі, особливо пирогів, влаштовувалися посиденьки та різноманітні ігри.

В Україні 6 грудня відзначають День Збройних сил.

Чого не можна робити 6 грудня?

► вживати алкоголь

► їсти жирну їжу

Народні повір'я та прикмети:

► сніг — до теплої весни

► місяць в оточенні рожевих або тьмяних кілець — до сильного морозу

► із неба доноситься шум — до снігопадів і хуртовини

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Митрофан, Федір, Максим, Микита

А також у цей день:

1492 — Перша експедиція Колумба відкрила острів Гаїті

1912 — під час розкопок у єгипетській Амарні виявлено погруддя Нефертіті

1991 — утворено Збройні сили України