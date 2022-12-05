Принц Гарри использовал для трейлера своего фильма фото, сделанное на премьере "Гарри Поттера"

Оказалось, что толпа восторженных фотографов вовсе не приветствовала Гарри и Меган, как они показали в трейлере.

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Критики обнаружили, что, создавая тизер к документальному сериалу про себя, принц Гарри и Меган Маркл воспользовались чужой славой. Об этом пишет Daily Mail.

Они использовали фото толпы фотографов, которые якобы снимают их, а оказалось, что это фото с премьеры фильма о Гарри Поттере, сделанные в 2011 году. За пять лет до встречи принца и Меган.

Фотография в тизере сериала для Netflix должна была показать, что Гарри и Меган якобы преследовали папарацци, но на самом деле ее сделали на красной дорожке премьеры фильма "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть вторая" в центре Лондона — заключительного фильма франшизы Дж. К. Роулинг, — на которой даже не присутствовали члены королевской семьи.

[ + – ] То самое фото, которое никакого отношения не имеет к Гарри и Меган Фото: Скриншот

Зато фотографы активно фотографировали главных звезд фильма: Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта.

Комментируя снимок, принц Гарри заявляет: "Я должен был сделать все, что мог, чтобы защитить свою семью". Королевский эксперт Ингрид Сьюард говорит, что, вероятно, это ошибка редакторов Netflix, но эффект явно ослабляет пафос, с которым принц Гарри говорит о своей семье.

Просто этот снимок появляется первым в результатах поиска по запросу "папарацци" на веб-сайте стоковых изображений Alamy. К слову, сейчас принц Гарри и Меган Маркл не имеют ничего против внимания прессы и каждое их появление на публике тщательно документируется и снмиается.

[ + – ] Принцы с женами позируют фотографам Фото: Getty Images

Премьера шестисерийного сериала про Гарри и Меган должна состояться в этот четверг. И королевские источники уже заявили, что ожидают, что это будет шоу а ля "Опра с большим количеством слез".

[ + – ] Тизер сериала

Вопреки утверждениям о том, что за кулисами ведутся "кризисные переговоры" и планируется "ответ" на очередной шквал претензий и обвинений со стороны герцогов Сассекских, старшие члены королевской семьи планируют придерживаться "обычного подхода" игнорирования. Источник в королевской семье уже заявил, что "нас не собьют с курса шквалы с другой стороны Атлантики".

Также известно, что король Карл и королева-консорт устали от постоянных нападок со стороны герцога и герцогини Сассекских. Источники в Букингемском дворце сообщили, что "растущее разочарование" вызвано шквалом одинаковых жалоб, которые принц Гарри и Меган Маркл озвучивают на каждом шоу и в каждом интервью.

Ранее стало известно, как скандальных членов королевской семьи называют в Букингемском дворце. Ничего оскорбительного, но довольно презрительное прозвище появилось после так называемого Мегзита и интервью Опре Уинфри.