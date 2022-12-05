Принц Гаррі використав для трейлера свого фільму фото, зроблене на прем'єрі "Гаррі Поттера"

З'ясувалося, що натовп захоплених фотографів зовсім не вітав Гаррі та Меган, як вони показали у трейлері.

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Критики з'ясували, що створюючи тизер до документального серіалу про себе, принц Гаррі та Меган Маркл скористалися чужою славою. Про це пише Daily Mail.

Вони використали фото натовпу фотографів, які нібито знімають їх, а з'ясувалося, що це фото з прем'єри фільму про Гаррі Поттера, зроблені у 2011 році. За п'ять років до зустрічі принца та Меган.

Фото в тизері серіалу для Netflix мало показати, що Гаррі та Меган нібито переслідували папараці, але насправді його зробили на червоній доріжці прем'єри фільму "Гаррі Поттер і Дари смерті: Частина друга" в центрі Лондона — заключного фільму франшизи Дж. К. Роулінг — на якій навіть не були присутні члени королівської родини.

[ + – ] Те саме фото, яке жодного стосунку не має до Гаррі та Меган Фото: Скриншот

Натомість фотографи активно фотографували головних зірок фільму: Деніела Редкліффа, Емму Вотсон та Руперта Грінта.

Коментуючи знімок, принц Гаррі заявляє: "Я повинен був зробити все, що міг, щоб захистити свою сім'ю". Королівська експертка Інгрід Сьюард каже, що, мабуть, це помилка редакторів Netflix, але ефект очевидно послаблює пафос, з яким принц Гаррі говорить про свою сім'ю.

Просто цей знімок з'являється першим у результатах пошуку на запит "папараці" на вебсайті стокових зображень Alamy. До речі, зараз принц Гаррі та Меган Маркл не мають нічого проти уваги преси і кожна їхня поява на публіці ретельно документується та знімається.

[ + – ] Принци з дружинами позують фотографам Фото: Getty Images

Прем'єра шестисерійного серіалу про Гаррі та Меган має відбутися цього четверга. І королівські джерела вже заявили, що очікують, що це буде шоу а ля "Опра з великою кількістю сліз".

[ + – ] Тизер серіалу

Попри твердження про те, що за лаштунками ведуться "кризові переговори" і планується "відповідь" на черговий шквал претензій і звинувачень з боку герцогів Сассекських, старші члени королівської родини планують дотримуватися "звичайного підходу" ігнорування. Джерело в королівській сім'ї вже заявило, що "нас не зіб'ють з курсу шквали з іншого боку Атлантики".

Також відомо, що король Карл і королева-консорт втомилися від постійних нападок із боку герцога та герцогині Сассекських. Джерела в Букінгемському палаці повідомили, що "розчарування, що росте", викликане шквалом однакових скарг, які принц Гаррі та Меган Маркл озвучують на кожному шоу й у кожному інтерв'ю.

Раніше стало відомо, як скандальних членів королівської родини називають у Букінгемському палаці. Нічого образливого, але досить зневажливе прізвисько з'явилося після так званого Мегзіта та інтерв'ю Опрі Вінфрі.