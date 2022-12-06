Карди Би появилась на концерте в знаменитом "голом" комбинезоне Jean Paul Gaultier 1993 года
Певица выступила в ночном клубе Story в Майами-Бич.
30-летняя Cardi B выступила в ночном клубе в Майами-Бич в впечатляющем винтажном наряде, созданном Жаном-Полем Готье в 1990-х. Об этом пишет Daily Mail.
Ранее Карди Би рассказала, что посетила Доминиканскую республику ради нескольких пластических операций, которые сделали ее тело "правильным" после рождения второго ребенка.
Так что изменения она продемонстрировала в самом подходящем наряде – в знаменитом "голом" комбинезоне-боди Jean Paul Gaultier, который он создал в 1993 году.
Она также похвасталась своим приобретением во соцсетях, опубликовав винтажное фото Наоми Кэмпбелл, которая демонстрировала наряд на модной фотосессии.
Образ Карди дополнила только шикарной укладкой и впечатляющим маникюром.
Бэк-вокалистки артистки были одеты в такие же полупрозрачные трико.
Поклонники обладательницы "Грэмми" потребовали новых песен, и Карди Би сообщила, что уже работает над новыми треками.
"У меня есть пара песен, которые совершенно готовы, но мне нужно просто решиться и представить их", — рассказала певица.
И она призналась, что снова собирается в Доминикану, чтобы еще что-то подправить в собственном облике.
"Просто они делают свою работу лучше всех", — призналась Карди.
Напомним, ранее Карди Би рассказала, как ухаживает за волосами. Оказалось, что обладательница многомиллионного состояния использует народные методы.