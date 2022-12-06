Карді Бі з'явилася на концерті в знаменитому "голому" комбінезоні Jean Paul Gaultier 1993 року
Співачка виступила в нічному клубі Story у Маямі-Біч.
30-річна Cardi B виступила в нічному клубі в Маямі-Біч у дивовижному вінтажному вбранні, створеному Жаном-Полем Готьє в 1990-х. Про це пише Daily Mail.
Раніше Карді Бі розповіла, що відвідала Домініканську республіку заради кількох пластичних операцій, які зробили її тіло "правильним" після народження другої дитини.
Тож зміни вона продемонструвала у відповідному вбранні — у знаменитому "голому" комбінезоні-боді Jean Paul Gaultier, який він створив у 1993 році.
Вона також похвалилася своїм комбінезоном у соцмережах, опублікувавши вінтажне фото Наомі Кемпбелл, яка демонструвала вбрання на модній фотосесії.
Образ Карді доповнила лише шикарною укладкою та вражаючим манікюром.
Бек-вокалістки артистки були одягнені в такі ж напівпрозорі трико.
Шанувальники володарки "Греммі" вимагали нових пісень, і Карді Бі повідомила, що вже працює над новими треками.
"У мене є пара пісень, які абсолютно готові, але мені потрібно просто зважитися та представити їх", — розповіла співачка.
І вона зізналася, що знову збирається в Домінікану, щоб ще щось підправити у власному вигляді.
"Просто вони роблять свою роботу найкраще", — зізналася Карді.
Нагадаємо, раніше Карді Бі розповіла, як доглядає за волоссям. Виявилося, що володарка багатомільйонного статку використовує народні методи.