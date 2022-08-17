Cardi B розкрила найпростіший рецепт розкішного волосся і показала обличчя без макіяжу

За словами Cardi B, завдяки цьому відвару її волосся блищить і пашить здоров'ям.

29-річна американська хіп-хоп-виконавиця, автор пісень, акторка та телезірка Cardi B, справжнє ім'я якої Белкаліс Марленіс Альманзар, потішила своїх 150 мільйонів підписників в Instagram одразу двома цікавими дописами.

Спочатку співачка розповіла, як їй вдається підтримувати свою розкішну шевелюру такою блискучою і здоровою. За словами артистки, її секрет до неможливості простий.

"Мої останні два миття я варила цибулю і використовувала воду для миття волосся. Я робила це шість років тому, коли почала свій шлях до здорового росту волосся. Я зупинилася, тому що стала дуже лінивою, щоб надавати блиску моєму волоссю", — написала вона, показуючи відео, де демонструє доглянуте волосся.

Другий допис — фото, на яких зірка показує шанувальникам своє обличчя без традиційного важкого мейку, накладних вій і великої кількості блиску. На підписників дивиться дуже мила дівчина, якій, на перший погляд, 19 років.

[ + – ] Cardi B та її природне обличчя

"Прекрасна природність", "Дуже красива", "Прекрасна", "Дитяче обличчя", "Сестра Карді, я не впізнав тебе, ти така красива", — пишуть у коментарях фанати артистки.

[ + – ] Cardi B при повному параді

Нещодавно Cardi B та її чоловік, репер Offset на чотириріччя їхньої старшої дочки Калче Кіарі (Kulture Kiari) подарували їй 50 000 доларів готівкою. При цьому раніше артистка розповідала, що вони намагаються не привчати нащадків до розкоші.

У вересні минулого року Cardi B народила свою другу дитину, хлопчика. Малюка назвали Вейв.