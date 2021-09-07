Карді Бі народила другу дитину і показала фото малюка

У співачки та її чоловіка Offset вже підростає трирічна дочка Калче Кіарі Сефас.

28-річна американська реп-співачка Cardi B (вона ж Белкаліс Марленіс Альманзар) народила другу дитину, поділившись фотографією з новонародженим і чоловіком, репером Offset на своїй сторінці в Instagram.

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На знімку артистка тримає дитину в руках, сховавшись пледом Louis Vuitton, а батько новонародженого сидить поруч.

"Ми такі щасливі, що нарешті зустрілися з нашим сином. Його вже так люблять сім'я і друзі, і нам не терпиться познайомити його з іншими його братами і сестрами", — заявила пара в коментарі виданню Billboard.

Фотографіями з новонародженим на своїй сторінці в соцмережі поділився і батько малюка.

Про свою вагітність Cardi B повідомила в червні на виступі BET Awards. З моменту розкриття інформації про цікаве положення Карді Бі знялася в музичних кліпах з Норманом ("Дика сторона") і Ліззі ("Чутки").

У неї вже є дочка Калче Кіарі Сефас, яка народилася 10 червня 2018 року.

З 20 вересня 2017 співачка заміжня за Кіарі Кендреллом Сефасом, він же Offset. Відносини між подружжям ніколи не були простими. 4 грудня 2018 року пара заявила, що розлучається після 14 місяців сімейного життя, однак до початку лютого помирилася. Рік тому Карда подала на розлучення з чоловіком, заявивши, що втомилася з ним сперечатися. Більше того, таблоїди писали про те, що чоловік піднімав руку на свою знамениту дружину.

Через кілька місяців подружжя передумали розлучатися, а юристи співачки подали прохання до Вищого суду округу Фултон про відкликання заяви на розірвання шлюбу.

Нагадаємо, співачка показала свої величезні татуювання. Ми також писали, що український кліпмейкер Таня Муїньо зняла нове відео для Карді Бі.