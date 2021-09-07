Карди Би родила второго ребенка и показала фото малыша

У певицы и ее мужа Offset уже подрастает трехлетняя дочь Калче Киари Сэфас.

28-летняя американская рэп-певица Cardi B (она же Белкалис Марленис Альманзар) родила второго ребенка, поделившись фотографией с новорожденным и мужем, рэпером Offset на своей странице в Instagram.

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На снимке артистка держит ребенка в руках, укрывшись пледом Louis Vuitton, а отец новорожденного сидит рядом.

"Мы так счастливы, что наконец-то встретились с нашим сыном. Его уже так любят семья и друзья, и нам не терпится познакомить его с другими его братьями и сестрами", – заявила пара в комментарии изданию Billboard.

Фотографиями с новорожденным на своей странице в соцсети поделился и отец малыша.

О своей беременности Cardi B сообщила в июне на выступлении BET Awards. С момента раскрытия информации об интересном положении Карди Би снялась в музыкальных клипах с Нормани ("Дикая сторона") и Лиззо ("Слухи").

У нее уже есть дочь Калче Киари Сифус, которая родилась 10 июня 2018 года.

С 20 сентября 2017 года певица замужем за Киари Кендреллом Сифусом, он же Offset. Отношения между супругами никогда не были простыми. 4 декабря 2018 года пара заявила, что расстается после 14 месяцев семейной жизни, однако к началу февраля помирилась. Год назад Карди подала на развод с мужем, заявив, что устала с ним спорить. Более того, таблоиды писали о том, что мужчина поднимал руку на свою знаменитую жену.

Спустя пару месяцев супруги передумали разводиться, а юристы певицы подали прошение в Высший суд округа Фултон об отзыве заявления на расторжение брака.

Напомним, певица показала свои огромную татуировку. Мы также писали, что украинский клипмейкер Таня Муиньо сняла новое видео для Карди Би.