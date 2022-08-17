Cardi B раскрыла простейший рецепт роскошных волос и показала лицо без макияжа

По словам Cardi B, благодаря этому отвару ее волосы блестят и пышут здоровьем.

29-летняя американская хип-хоп-исполнительница, автор песен, актриса и телезвезда Cardi B, настоящее имя которой Белкалис Марленис Альманзар, побаловала своих 150 миллионов подписчиков в Instagram сразу двумя интересными постами.

Сначала певица рассказала, как ей удается поддерживать свою роскошную шевелюру такой блестящей и здоровой. По словам артистки, ее секрет до невозможности прост.

"Мои последние два мытья я варила лук и использовал воду для мытья волос. Я делала это шесть лет назад, когда начала свой путь к здоровому росту волос. Я остановилась, потому что стала очень ленивой, чтобы придавать блеск моим волосам", – написала она, показав видео, где демонстрирует ухоженные волосы.

Второй пост – фотографии, на которых звезда показывает поклонникам свое лицо без традиционного тяжелого мейка, накладных ресниц и обилия блеска. На подписчиков смотрит очень милая девушка, которой, на первый взгляд, лет 19.

[ + – ] Cardi B и ее естественное лицо

"Прекрасная естественность", "Очень красивая", "Прекрасная", "Детское лицо", "Сестра Карди, я не узнал тебя, ты такая красивая", – пишут в комментариях фанаты артистки.

[ + – ] Cardi B при полном параде

Недавно Cardi B и ее супруг, рэпер Offset на четырехлетие их старшей дочери Калче Киари (Kulture Kiari) подарили ей 50 000 долларов наличными. При этом ранее артистка рассказывала, что они стараются не приучать отпрысков к роскоши.

В сентябре прошлого года Cardi B родила своего второго ребенка, мальчика. Малыша назвали Вэйв.