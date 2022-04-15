Карди Би впервые показала своего сына и раскрыла его имя

У артистки подрастают уже двое детей.

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29-летняя американская рэперша Карди Би впервые показала своего 7-месячного сына и раскрыла его имя. Об этом пишет The Cut.

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Второй ребенок певицы и ее возлюбленного, рэпера Offset получил имя Вэйв (Волна). Малыш родился в сентябре 2021 года и до сих пор Карди не показывала его публике.

Накануне пара снялась для журнала Essence вместе со своими двумя детьми и тремя малышами от предыдущих союзов Offset.

[ + – ] Карди Би с мужем и детьми снялась в фотосессии для журнала

В своем Instagram 29-летняя певица также поделилась каруселью фото своего первого сына Вэйва. А ее подписчики заметили поразительное сходство малыша и трехлетней дочери Карди Калчер.

[ + – ] Сын Карди Би Вэйв

"Благодарю всех, кто помог сделать это для меня и нашей семьи. Мне нравится иметь большую семью со всеми нашими детьми, и я благодарна за то, что наша смешанная семья работает 🙏🏽💕", — написала певица в своих соцсетях.

Отметим, что первый ребенок звездной пары родился в 2018 году. Малыша назвали Калчер Киари.

Напомним, Карди Би отсудила более миллиона долларов компенсации за клевету у известной блогера. Из-за публичной клеветы о рэперше она даже задумывалась о самоубийстве.

Также Фокус писал о родной сестре Карди Би, с которой они похожи как две капли воды.