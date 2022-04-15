Карді Бі вперше показала свого сина та розкрила його ім'я

В артистки підростає вже двоє дітей.

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29-річна американська реперка Карді Бі вперше показала свого 7-місячного сина та розкрила його ім'я. Про це пише The Cut.

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Друга дитина музикантки та її коханого, репера Offset отримала ім'я Вейв (Хвиля). Малюк народився у вересні 2021 року й до цього часу Карді не показувала його публіці.

Напередодні пара знялася для журналу Essence разом зі своїми двома дітьми та трьома малюками від попередніх союзів Offset.

[ + – ] Карді Бі з чоловіком і дітьми знялася у фотосесії для журналу

У своєму Instagram 29-річна співачка також поділилася каруселлю фото свого першого сина Вейва. А її підписники помітили разючу подібність малюка та доньки Карді Калчер.

[ + – ] Син Карді Бі Вейв

"Дякую всім, хто допоміг зробити це для мене та нашої родини. Мені подобається мати велику сім’ю з усіма нашими дітьми, і я вдячна за те, що наша змішана сім’я працює 🙏🏽💕", — написала музикантка у своїх соцмережах.

Зазначимо, що перша дитина подружньої зіркової пари народилася у 2018 році. Малюка назвали Калчер Кіарі.

Нагадаємо, Карді Бі відсудила понад мільйон доларів компенсації за наклеп у відомої блогерки. Через публічну брехню про реперку вона навіть задумувалася про самогубство.

Також Фокус писав про рідну сестру Карді Бі, з якою вони схожі як дві краплі води.