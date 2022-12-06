В Индии мужчину могут посадить на 7 лет за женитьбу на близнецах (видео)

Сестры не захотели расставаться после замужества, а мужчина не смог определиться, кого из близнецов любит больше.

Related video

Житель района Солапур центрального индийского штата Махараштра попал в заголовки газет после того, как женился на двух 36-летних сестрах-близнецах из Мумбаи. Видео свадьбы стало вирусным, но счастливому молодожену теперь грозит уголовная ответственность, сообщает Іndia Тimes.

Свадьба состоялась 2 декабря в отеле, расположенном в деревне Малегаон на Алуж-Велапур-роуд в Алуж-талуке. Обе женщины, которые работают в IT-сфере, решили выйти замуж за одного мужчину, поскольку не могли с ним расстаться, а он так и не определился, кого из двух сестер любит больше. По словам чиновников, семья согласилась на странное требование близнецов.

На видео церемонии, разлетевшегося по Сети, имена жениха и невест были написаны на видном месте, а гости приветствовали близнецов, которые одновременно пытались украсить жениха гирляндами.

После этого в районную полицию Солапура обратился социальный работник из Аклюя и пожаловался на инцидент.

По словам чиновника, на основании жалобы в отношении жениха в полицейском участке Аклюя было зарегистрировано преступление, не поддающееся раскрытию (NC) в соответствии со статьей 494 (повторный брак при жизни мужа или жены) Уголовного кодекса Индии.

Раздел 494 IPC касается повторного вступления в брак при жизни мужа или жены и влечет за собой тюремное заключение на срок до семи лет, а также штраф.

"Поскольку это преступление, не подлежащее признанию, мы обратимся в суд и попросим разрешения на проведение расследования по этому делу", – заявил заместитель суперинтенданта полиции Басаврадж Шивпудже.

В свою очередь начальник полиции Солапура Шириш Сардешпанде отметил:

"У нас есть предварительная информация о том, что обе сестры близки и хотят остаться вместе. Ведется дальнейшее расследование".

В случае неосознаваемого правонарушения полиции или следственному органу требуется разрешение суда для возбуждения расследования и ареста лиц, указанных в деле, в отношении подсудного правонарушения, когда полиция может инициировать действия самостоятельно.

Как уже говорилось, семьи невест и жениха согласились на странный брак. Девушки жили со своей матерью после того, как их отец скончался несколько дней назад.

Напомним, бразильянка, которая вышла замуж сама за себя, сообщила о разводе, поскольку встретила новую любовь.