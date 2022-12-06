В Індії чоловіка можуть посадити на 7 років за одруження з близнюками (відео)

Сестри не схотіли розлучатися після заміжжя, а чоловік не зміг визначитися, кого з близнючок любить більше.

Related video

Житель району Солапур центрального індійського штату Махараштра потрапив до заголовків газет після того, як одружився з двома 36-річними сестрами-близнюками з Мумбаї. Відео весілля стало вірусним, але щасливому нареченому тепер погрожує кримінальна відповідальність, повідомляє Іndia Тimes.

Весілля відбулося 2 грудня в готелі, розташованому в селі Малегаон на Алуж-Велапур-роуд в Алуж-Талуці. Обидві жінки, які працюють в IT-сфері, вирішили вийти заміж за одного чоловіка, оскільки не могли розлучитися з ним, а він так і не визначився, кого з двох сестер любить більше. За словами чиновників, родина погодилася на дивну вимогу близнючок.

На відео церемонії, що розлетілося в мережі, імена нареченого і наречених були написані на видному місці, а гості вітали близнюків, які одночасно намагалися прикрасити нареченого гірляндами.

Після цього до районної поліції Солапура звернувся соціальний працівник з Аклюя та поскаржився на інцидент.

За словами чиновника, на підставі скарги щодо нареченого в поліцейській дільниці Аклюя було зареєстровано злочин, який не піддається розкриттю (NC) відповідно до статті 494 (повторний шлюб за життя чоловіка чи дружини) Кримінального кодексу Індії.

Розділ 494 ІРС стосується повторного одруження за життя чоловіка або дружини і тягне за собою тюремне ув'язнення терміном до семи років, а також штраф.

"Оскільки цей злочин, який не підлягає визнанню, ми звернемося до суду та попросимо дозволу на проведення розслідування у цій справі", — заявив заступник суперінтенданту поліції Басаврадж Шівпудже.

Зі свого боку, начальник поліції Солапура Ширіш Сардешпанде зазначив:

"У нас є попередня інформація про те, що обидві сестри близькі та хочуть залишитися разом. Ведеться подальше розслідування".

У разі неусвідомлюваного правопорушення поліції або слідчому органу потрібен дозвіл суду на порушення розслідування та арешту осіб, зазначених у справі, щодо підсудного правопорушення, коли поліція може ініціювати дії самостійно.

Як уже говорилося, сім'ї наречених і нареченого погодилися на дивний шлюб. Дівчата жили зі своєю матір'ю після того, як їхній батько помер кілька днів тому.

Нагадаємо, бразилійка, яка вийшла заміж сама за себе, повідомила про розлучення, оскільки зустріла нове кохання.