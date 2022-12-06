Скончалась звезда фильма "Двое: я и моя тень" Керсти Элли

На 72-м году жизни умерла звезда "Уж кто бы говорил" и "Двое: я и моя тень".

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По словам ее близких, смерть американской актрисы наступила 5 декабря после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

"Всем нашим друзьям по всему миру… Мы с грустью сообщаем вам, что наша невероятная, свирепая и любящая мать скончалась после борьбы с раком, обнаруженным совсем недавно", — говорится в заявлении. "Она была окружена самой близкой семьей и сражалась с великой силой, оставив нам уверенность в ее нескончаемой радости жизни и любых приключениях, которые ждут впереди. Какой бы культовой она ни была на экране, она была еще более удивительной матерью и бабушкой".

"Мы благодарны невероятной команде врачей и медсестер в онкологическом центре Моффитта за их заботу", — говорится в заявлении. "Жизнерадостность и страсть нашей матери к жизни, ее детям, внукам и ее многочисленным животным, не говоря уже о ее вечной радости творчества, были непревзойденными и вдохновили нас жить полной жизнью, как и она. Мы благодарим вас за вашу любовь и молитвы и просим вас уважать нашу частную жизнь в это трудное время".

Наибольшую популярность Элли принесли роли в фильмах "Двое: я и моя тень" и "Уж кто бы говорил", где она сыграла с американским актером Джоном Траволтой. В социальных сетях знаменитый актер почтил память коллеги: "У нас с Керсти были одни из самых особенных отношений, которые у меня когда-либо были. Я люблю тебя, Керсти. Я знаю, что мы еще увидимся".

Всего в фильмографии артистки было более 140 проектов. В 1991 году Элли стала лауреатом премий "Эмми" и "Золотой глобус" за роль Ребекки Хоу в ситкоме "Веселая компания". Через три года актриса вновь победила на "Эмми" после участия в мини-сериале "Мать Дэвида".

Напомним, в 75 лет скончался актер и панк-рокер Уилко Джонсон, который сыграл мрачного немого палача Илина Пейна в культовом сериале "Игра престолов". В последние годы Уилко болел раком поджелудочной железы.