Померла зірка фільму "Двоє: я та моя тінь" Керсті Еллі

На 72-му році життя померла зірка "Вже хто б говорив" і "Двоє: я і моя тінь".

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За словами її близьких, смерть американської акторки настала 5 грудня після нетривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

"Усім нашим друзям по всьому світу... Ми із сумом повідомляємо вам, що наша неймовірна, потужна та любляча мати померла після боротьби з раком, виявленим зовсім недавно, — йдеться в заяві. — Вона була оточена найближчою родиною та вела битву з великою силою, залишивши нам упевненість у її нескінченній радості життя й будь-яких пригодах, які чекають попереду. Якою б культовою вона не була на екрані, вона була ще більш дивовижною матір'ю та бабусею".

"Ми вдячні неймовірній команді лікарів і медсестер в онкологічному центрі Моффітта за їхню турботу, — йдеться в заяві. — Життєрадісність і пристрасть нашої матері до життя, її дітей, онуків і її численних тварин, не кажучи вже про її вічну радість творчості, були неперевершеними та надихнули нас жити повним життям, як і вона. Ми дякуємо вам за вашу любов і молитви та просимо вас поважати наше приватне життя в цей скрутний час".

Найбільшу популярність Еллі принесли ролі у фільмах "Двоє: я і моя тінь" і "Вже хто б говорив", де вона зіграла з американським актором Джоном Траволтою. У соціальних мережах знаменитий актор вшанував пам'ять колеги: "У нас з Керсті були одні з найособливіших стосунків, які в мене коли-небудь були. Я люблю тебе, Керсті. Я знаю, що ми ще побачимося".

Загалом у фільмографії артистки було понад 140 проєктів. У 1991 році Еллі стала лауреаткою премій "Еммі" та "Золотий глобус" за роль Ребекки Гоу в ситкомі "Весела компанія". Через три роки акторка знову перемогла на "Еммі" після участі в мінісеріалі "Мати Девіда".

Нагадаємо, у 75 років помер актор і панк-рокер Вілко Джонсон, який зіграв похмурого німого ката Іліна Пейна в культовому серіалі "Гра престолів". В останні роки Вілко хворів на рак підшлункової залози.