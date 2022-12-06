Что такое "пилк"? Линдси Лохан сделала популярным напиток из газировка и молока

Знаменитость сделала необычное сочетание напитков в новой рождественской рекламе Pepsi.

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В рождественской рекламе Pepsi с участием 36-летней американской актрисы Линдси Лохан представлена ​​невиданная ранее версия напитка: газированный лимонад и молоко. Маркетологи Pepsi в этом году явно решили превзойти знаменитую предновогоднюю кампанию своих главных конкурентов — Coca-Cola. Линдси назвала этот напиток "пилк" (Pepsi + milk).

Интернет-пользователи быстро подхватили идею и начали пробовать нестандартный напиток "пилк".

Один из американских блогеров решил смешать с молоком не только обычную Pepsi, но и диетическую, и второй вариант ему понравился больше.

"Это довольно вкусно", — говорит ютьюберка Sarah Betts, смешав оба напитка и сделав первый глоток.

В комментариях к ролику бренда многие пользователи утверждают, что знали про рецепт давно, однако, кажется, Линдси Лохан принесла оригинальному напитку большую популярность.

Кроме того, дегустация напитка стала настолько популярной в США, что его попробовала даже журналистка CNN. Однако осталась недовольна вкусом.

Напомним, в Парижском театре в Нью-Йорке состоялась премьера комедийного фильма "Влюбиться в рождество" от Netflix, в котором главную героиню сыграла 36-летняя актриса Линдси Лохан.